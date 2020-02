AMLO, a favor de castigar filtración de fotos del feminicidio de Ingrid Escamilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Como “inaceptable” y “aborrecible” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el delito de feminicidio, en el contexto del crimen contra Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, y dijo que su gobierno trabaja “con toda la fuerza” para erradicar este delito.

“Por convicciones, por principios, estoy en contra del feminicidio. Es inaceptable, aborrecible. Es algo que no se puede permitir y que tenemos que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo y que se castigue de manera severa”, aseguró en su conferencia matutina.

Sobre la filtración y publicación de imágenes del cadáver de la joven -que generó diversas manifestaciones de rechazo en redes sociales- afirmó que “se tiene que castigar, ya no hay impunidad para nadie. Si fue un servidor público, que sea castigado; si es un delito, que se castigue, sea quien sea. Y si ya presentaron la denuncia, lo que hay que exigir, lo que hay que hacer, es que se consigne”.

Falta información sobre Covid-19

Sobre la situación del nuevo tipo de coronavirus en el mundo, identificado como Covid-19, López Obrador reconoció que no hay información suficiente para los ciudadanos en México, aunque aclaró que existen los protocolos para atender la situación. Y aclaró que no es un “asunto grave”.

“Vamos a difundir más toda la información, porque en efecto no hay información suficiente. Yo no tengo manera de saberlo o predomina la desinformación, tengo mis sistemas de información, no de espionaje”, dijo.

60 años de libros gratuitos

Al inicio de la conferencia matutina, el mandatario federal conmemoró el 60 aniversario de la primera entrega de libros de texto gratuitos en el país que, dijo, se le debe al presidente Adolfo López Mateos.

“Hubo en su momento, oposición, como cuando se toman decisiones de este tipo, pero fue todo un acontecimiento fue un gran impulso a la educación pública”, dijo.

El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que en este ciclo escolar se distribuyeron 194 millones de libros para educación básica, “tomando en cuenta el aumento en la matrícula escolar” y destacó que se usa menos recursos naturales y más tecnología para su elaboración.

La maestra María del Carmen Rivera dio su testimonio como integrante de la primera generación de estudiantes que recibió los primeros libros gratuitos en la comunidad de El Saucito, en San Luis Potosí en 1960.

