Dispersan a personas que protestaban por el “resguardo” de 11 niños en Campeche (Video)

CAMPECHE, Camp. (apro).- La aparente detención de 11 niños, entre ellos una menor de dos años, a quienes el Ministerio Público confinó varias horas en un cuarto de la Vicefiscalía Regional del estado, en Ciudad del Carmen, desató una gresca de ciudadanos que fue sofocada con gases lacrimógenos.

Tras el tumulto, ocurrido ayer, varias personas fueron detenidas, entre ellas el excandidato independiente a la alcaldía carmelita, Pedro Hernández MacDonald, un odontólogo y exfuncionario público municipal, quien ahora encabeza un movimiento cívico, pero también se dedica al reporteo a través de sus redes sociales.

Fue precisamente ese influencer quien la tarde de ayer dio a conocer a la comunidad carmelita la situación de los menores e hizo acudir hasta la Vicefiscalía General del estado a una abogada para exigir la salida de los infantes y que fueran entregados a sus familiares.

En conferencia de prensa, esta mañana, el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, aseguró que los niños no estaban detenidos, que nunca lo estuvieron. Sostuvo que fueron llevados a la Vicefiscalía y quedaron resguardados ahí para no dejarlos solos en la calle, cuando los familiares con los que se encontraban fueron capturados en flagrancia al intentar invadir un predio particular en disputa.

Ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde, Hernández MacDonald expuso –a través de sus redes sociales– la detención de varias personas en un operativo policiaco para desalojar un predio que reclama como suyo David Abreu, un influyente periodista local y presunto compadre del alcalde priista Óscar Rosas.

De acuerdo con los videos difundidos, en el operativo participaron policías municipales y ministeriales, y entre las personas detenidas habría varias mujeres, entre ellas una con embarazo de alto riesgo, además de niños de ambos sexos, incluidos una pareja de gemelos y una niña de dos años.

Más tarde Hernández MacDonald hizo otra transmisión, justo en el momento en que el grupo de niños salía de la Vicefiscalía, junto con la abogada “Cleo”, quien denunció las violaciones a los derechos humanos en los que habría incurrido la policía.

En entrevista, los infantes señalaron que fueron encerrados en un cuarto, sin climatización ni ventiladores, donde había pequeñas rendijas por las que miraban hacia la calle.

Detallaron que fueron detenidos alrededor de las 11 de la mañana y que no les dieron nada de beber ni de comer, ni siquiera a la más pequeña, sino hasta las 4 de la tarde. Les ofrecieron espagueti verde, “una carne” y limonada, aparentemente fermentada.

“Veíamos a la gente aquí afuera (en la calle) y gritábamos para que nos ayudarán y tocábamos la puerta, pero los de afuera (el personal de la Vicefiscalía que estaba adentro de las instalaciones) le subían el volumen a la música para no escucharnos”, narraron.

También aseguraron que el personal de la institución los amenazó con golpearlos si decían “algo” cuando salieran del encierro.

Hernández MacDonald sostuvo que mientras el municipio de El Carmen vive en zozobra por la delincuencia, para las autoridades “estos niños son los grandes delincuentes”.

Los menores –subrayó– fueron detenidos y exhibidos a bordo de una patrulla por toda la ciudad, experiencia que les causó un trauma que nunca se les va a olvidar.

Los pequeños hicieron saber que una mujer embarazada también estuvo encerrada con ellos, y en un momento dado dijo que se sentía mal, “pero sólo le levantaron los brazos y no la llevaron al médico”. Ante esa denuncia, Hernández MacDonald estalló: “¡Teniendo médico legista aquí, no la atendieron!”.

Entrevistados por el influencer, familiares de los detenidos denunciaron que los menores estaban incomunicados, y no les permitieron pasarles sus medicamentos a algunos de ellos.

Entonces lanzó al gobernador: “Carlos Miguel Aysa González, ¿está usted de acuerdo con esto? Esto no se puede quedar así, no se va a quedar así”, advirtió.

Tras conocer la detención de los niños, familiares y simpatizantes de Hernández MacDonald se arremolinaron en torno a las instalaciones de la Vicefiscalía, contigua a la sede de la Policía Municipal, para exigir la liberación de los pequeños y la destitución de los servidores implicados en el conflicto.

La protesta subió de tono, por lo que al sitio llegaron policías antimotines que aplacaron la manifestación con gases lacrimógenos, momento que se aprovechó para detener a Hernández MacDonald como presunto agitador.

En conferencia de prensa esta mañana, el fiscal general Herrera Campos confirmó la detención del “influencer” y otras personas, pero se negó a precisar cuántas son, y justificó que aún se están integrando las carpetas de investigación.

De igual manera, subrayó que el grupo detenido anoche a las puertas de la Vicefiscalía intentó entrar violentamente a las instalaciones e instigar a la multitud a que los siguiera.

El funcionario estatal insistió que los niños no estaban detenidos ni privados ilegalmente de su libertad, que nunca lo estuvieron, que se protegieron sus derechos humanos y que los tuvieron resguardados en la Vicefiscalía, porque no podían abandonarlos en la calle cuando se detuvo a sus familiares en flagrancia, tratando de invadir un predio.

Finalmente señaló que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) entró a constatar en qué condiciones se encontraban los menores.

