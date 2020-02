El exgobernador Mario Anguiano marcha y se pone a disposición del MP

COLIMA, Col. (apro).- El exgobernador Mario Anguiano Moreno se presentó esta tarde en las instalaciones de la Fiscalía General del estado (FGE) para ponerse a disposición del Ministerio Público porque, dijo, no puede pagar la sanción de 515 millones de pesos que le impuso el Congreso local por mal manejo de recursos durante su administración.

Acompañado de aproximadamente 600 simpatizantes que participaron con él en una marcha desde el jardín de la colonia El Moralete hasta el Complejo de Seguridad y Justicia, el exmandatario fue atendido por la agente del Ministerio Público (MP) Beatriz Sandoval, asistida por Erick González, coordinador de MP.

Ante los dos funcionarios de la fiscalía, Anguiano Moreno señaló que el propósito de esa visita era enterarlos de manera personal que hay una resolución con una multa en su contra por 515 millones de pesos y que está de acuerdo en que procedan contra sus bienes.

Sin embargo, añadió, “reconozco que ni mínimamente vamos a poder cubrir ese monto, y en caso de que se pueda proceder ahorita o haya elementos posteriores, decirles que estamos con toda la disposición de colaborar, de venir a la fiscalía y si es necesario venir a entregarme”.

La agente del MP le dijo que para poder brindarle una atención de calidad necesitaba saber quién emitió esa resolución, a lo que Anguiano respondió que fue el Tribunal Colegiado de Circuito y después el Congreso local, que la mandó a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

Esta última dependencia, abundó el extitular del Ejecutivo estatal, “va a proceder a hacer el cobro seguramente, pero lo que se va a detectar es que no va a haber bienes que lo garanticen. Lo que quiero decirles es que no puedo pagar esto ahorita ni en cinco vidas, y si en algún momento, para poder cubrir esa multa en que me están implicando, se requiere la detención, que sepa que hay la disposición de parte nuestra”.

Beatriz Sandoval le preguntó si ya se había presentado ante la Secretaría de Finanzas, y el exgobernador contestó que cuando corresponda la hará, “nada más quería manifestarles esa disposición, cuantas veces sea necesario, y si es en algún momento procedente la detención, que sepan que hay la disposición”.

En respuesta, la funcionaria le pidió que comparezca ante la Secretaría de Finanzas y haga el mismo planteamiento que les formuló a ellos, ante lo que Anguiano subrayó: “Cuando corresponda tenga la seguridad de que lo vamos a hacer”.

En la marcha, los simpatizantes del exgobernador mostraron mantas y pancartas con las leyendas “No a la persecución política” o “Estamos contigo, Mario, porque sabemos que eres un hombre justo y leal”, mientras se escuchaban consignas y gritos como “Mario, amigo, el pueblo está contigo” y “Mario, que nos encierren a todos”.

Al lado de Anguiano marchó el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del gobierno del estado, el exdiputado local Martín Flores Castañeda, y varios exfuncionarios que formaron parte de su gabinete, como el excoordinador general de Comunicación Social, René González Chávez.

La víspera, el exgobernador declaró que no puede pagar la multa porque su patrimonio personal actual es de menos de dos millones de pesos, en tres terrenos que tiene en su natal Tinajas, una comunidad del municipio de Colima, cercana a los límites con el estado de Michoacán.

Por separado, el diputado Vladimir Parra Barragán, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, informó este día que envió una solicitud al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, para que investigue los “hechos de corrupción” narrados por el exgobernador Mario Anguiano Moreno en diferentes medios de comunicación.

Ayer, el exmandatario se refirió a presuntos actos ilegales cometidos por el actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, en la compra de los terrenos del parque arqueológico La Campana y las instalaciones de la XX Zona Militar.

En lo relativo a la multa aplicada a Anguiano, Parra agregó que el Congreso local ya realizó lo que le corresponde jurídicamente, y expuso que se debe proceder al cobro por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, que encabeza el contador público Carlos Noriega García.

En dicha solicitud, Parra Barragán hace del conocimiento de Nieto Castillo que al exgobernador se le impusieron sanciones mediante Decreto 613 por el que se aprueba resolver el expediente de responsabilidad administrativa No. 20/2017.

Dijo que en el documento enviado a la Ciudad de México se adjuntaron los videos realizados por diferentes medios de comunicación a Mario Anguiano Moreno, en los que se detallan las pruebas narradas de los posibles hechos de corrupción, así como el juicio de amparo en el que se niega la protección de la justicia federal al exmandatario priista.

