“No evado mi responsabilidad” dice AMLO ante protestas contra feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no aplica “la política del avestruz” en el caso de los feminicidios.

Al tiempo de que un grupo feminista se manifestaba afuera del Palacio Nacional, el tabasqueño aseguró que no tiene ningún cargo de conciencia con ese tema que volvió a reactivarse tras el reciente asesinato de Ingrid Escamilla.

“No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no ejerzo la política del avestruz. No tengo ningún problema de conciencia. Las mujeres tienen todo el derecho de manifestarse. Nosotros venimos de la lucha social, yo no soy un fifí. Llevó más de 40 años luchando por causas justas”, dijo.