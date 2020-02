Colocan ofrenda por Ingrid Escamilla en su natal Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Integrantes del Frente Feminista Radical de Puebla colocaron una ofrenda floral en el zócalo para condenar el feminicidio de la poblana Ingrid Escamilla, ultimada por su pareja sentimental el 9 de febrero en la ciudad de México.

Ingrid, originaria de la junta auxiliar Necaxa Canaditas, perteneciente al municipio de Juan Galindo en la Sierra Norte, fue asesinada en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México por un hombre que igual era poblano.

Las mujeres reunidas en el zócalo reprobaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no quería que los feminicidios opacaran la rifa del avión presidencial.

“¿Cómo podemos poner una rifa por encima de la vida de las mujeres? Eso realmente es muy indignante”, expresó Miriam.

Flores blancas y adornos de papel china morado rodearon una fotografía de Ingrid, quien fue revictimizada con la exposición de fotografías de su cuerpo varios periódicos.

“Ingrid es la mujer que nos está dando voz a todas, por ella estamos aquí, porque es un constante recordatorio de que ni muertas nos dejan en paz”, refirió una de las participantes.

“Duerme tranquila niña inocente sin preocuparte del agresor que por tu sueño dulce y sonriente, tus hermanas hoy toman acción”, decía uno de los carteles colocados en la ofrenda.

Con consignas, las mujeres de todas las edades se manifestaron contra la ola feminicida que igual ha generado decenas de muertes en esta entidad y que sigue al alza a pesar de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género decretada en esta entidad desde abril de 2019.

“Ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer”, “NI una más, ni una más, ni una asesinada más”, corearon las feministas.

Algunas de las participantes llevaron muñecos de peluche, cartas y regalos que les fueron entregados en algún 14 de febrero por parejas violentas.

“Tenemos que erradicar la idea del amor romántico que es el que provoca este tipo de situaciones, nosotras no le pertenecemos a nadie, no somos un objeto de consumo, no somos el sin ti me mato”, reclamó una de las manifestantes.

