Llega a México “Giselle” con el Ballet Nacional de Inglaterra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ballet Nacional de Inglaterra (English National Ballet) llegará por primera vez a México y será de la mano del bailarín nacional, y principal de esa agrupación, Isaac Hernández; en el marco de ese tour se presentará “Impulsa 2020” con talleres y conferencias sobre danza e industrias creativas.

Se tratará de dos funciones de “Giselle” en el Auditorio Nacional, este 7 y 8 de mayo, como resultado de la suma de esfuerzos por parte de la Secretaría de Cultura federal y la Embajada Británica, así como instituciones privadas, según dio a conocer la compañía Soul Arts Productions (SAP), misma que el bailarín cofundó junto a sus hermanos, Esteban y Emilia Hernández, bailarín principal del San Francisco Ballet y directora de SAP, respectivamente.

“Giselle”, en la versión de Akram Khan –considerado El rey de la danza contemporánea– es la reinterpretación más elogiada por críticos de arte y medios de comunicación internacionales.

Acorde a Isaac Hernández:

“Es un sueño que me ha dado vida e inspiración. Como bailarín no había tenido la posibilidad de presentarme con una producción completa en mi país. Estoy muy emocionado ya que creo que no hay mejor producción que Giselle de Akram Khan para seguir construyendo ese gusto por la danza en el público mexicano que he visto crecer de una manera exponencial y muy especial a través de Despertares. Con esto, sigo siendo fiel a mis principios de acercar lo mejor del mundo a mi país. Esta gira nos permite crear vínculos culturales con el Reino Unido que indudablemente nos harán más fuertes. Sé que será algo que quedará en la memoria cultural de nuestro país y en los corazones de todo el público.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas e instituciones que hacen este proyecto posible, es un trabajo titánico que requiere hacerse con perfección”.

Habemus Impulsa 2020

En la misma información emitida por Soul Arts Productions, también se informó que en el marco del tour del Ballet Nacional de Inglaterra habrá “Impulsa 2020. Impulsando industrias creativas e México”, actividad gratuita que consiste en talleres y conferencias sobre el panorama más actual y tendencias sobre las industrias creativas, con los especialistas más relevantes en el tema.

De hecho, adelantaron que la programación, así como la convocatoria para participar se dará a conocer en las próximas semanas a través de las redes sociales de Soul Arts Productions.

Cabe destacar que el año pasado concluyó Despertares 2019 (https://www.proceso.com.mx/593278/despiden-de-pie-a-la-gala-despertares-en-guadalajara) tras siete ediciones, gala coreográfica de danza clásica, contemporánea y experimental que lideró Isaac Hernández en su faceta de promotor cultural, y que por falta de recursos se canceló.

En junio de 2019 Hernández dijo a Proceso TV:

“La falta de continuidad en los proyectos son una realidad, pero también no conozco nada que dé resultados inmediatos, por eso decidí dar un paso hacia atrás con Despertares en este momento”.

Al parecer, algo de ese esfuerzo por parte del bailarín sobrevivió con “Impulsa”.

