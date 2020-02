Cena con AMLO se celebró “a la luz del día, no en lo oscuro”: Salazar Lomelín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, celebró que la cena ofrecida por Andrés Manuel López Obrador se celebrara “a la luz del día” y no “en lo obscuro”, como se acostumbraba en el pasado.

Tras una reunión del Consejo Nacional, en el que estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el empresario soltó:

“Yo celebro que lo hayan hecho a la luz del día, que todo mundo esté enterado. Estas reuniones ya se habían hecho en el pasado y siempre en lo oscurito. Se les pedía dinero a algunos, y en lo oscuro. Aquí fue abierto, y el que quiso lo hizo, y el que no quiso no lo hizo”.

Salazar Lomelín negó que el gobierno haya pasado “la charola” para asegurar la venta de los “cachitos” de lotería para la rifa del avión presidencial.

“A mí no me pasaron ninguna charola, yo no sentí que me pasaran una charola en ningún momento. Los tamales estaban buenísimos y el de chocolate mejor”.

Añadió: “La invitación fue personal, no fueron las organizaciones, ninguna organización fue ahí con la bandera de que yo represento a los comercios, servicios y banco, ni a nadie. Había 150 personas y solamente 75 cooperaron, así de abierto fue”.

Luego explicó: “Tú podías poner menos, estaba abierto a que dijeras ‘yo voy a poner eso’. Yo no tengo boletos, voy a comprar un boleto porque quiero sacarme los 20 millones de pesos, a lo mejor compro más de uno”.

Sobre la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, el presidente del CCE manifestó que el exfuncionario tendrá que responder por su situación.

“Él tendrá que responder y, sí, tiene definitivamente una situación irregular en su forma de haber manejado esa compañía tan importante. Soy de la idea que debería tener el castigo respectivo como cualquier persona que no cumple con la ley”.

Por otro lado, abundó, hay que darle la oportunidad de que él ponga sus argumentos, de que él diga qué sucedió exactamente, “y ojalá tenga un juicio justo, a la luz pública, y que sepamos todos cuáles fueron exactamente sus responsabilidades”.

