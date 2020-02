TNT se estrena como productor de películas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canal por suscripción TNT (Turner Network Televisión) se estrena como productor de películas. La sorpresa es que a partir del próximo lunes 17 estrenará un filme cada lunes, a las 22 horas, con el título TNT Original.

Debuta con la comedia romántica ‘Plus one’, dirigida por Jeff Chan y Andrew Rhymer y protagonizada por Jack Quaid y Maya Erskine. Dos amigos de la universidad, Alice y Ben, acuerdan ir juntos a todas las bodas que los invitan, de muchos compañeros de aproximadamente 30 años. Al pasar el tiempo en esa rutina se dan cuenta que les gusta permanecer juntos.

Alice cuenta con un áspero sentido del humor y cree que todo en la vida es una oportunidad para reír. Ha sido amiga de Ben desde la universidad y está superando la ruptura de una larga relación. No tiene miedo a emborracharse y bailar sola en la pista porque no sabe de complejos ni de comportamientos sociales previamente acordados. Es un alma libre que toma la vida sin complicaciones. Ben, en tanto, es un romántico empedernido que trata de llamar la atención mientras busca a esa persona especial; el problema es que tiene la idea de una pareja perfecta para la que no está dispuesto a comprometerse.

Es una cinta divertida. La actuación de Maya Erskine conquista. Su talento cómico satisface. La historia no es una novedad, pero Chan y Rhymer logran resolver una narrativa con drama, romance y comedia.

Ante el éxito de las plataformas por streaming, es curioso que TNT ofrezca sus propios contenidos de largometrajes. Esta televisora de paga, que posee Warner Channel, Cartoon Network, ISAT, TBS, CNN en Español y Space, ya luchaba por crear sus propias series, que han tenido éxito, y por eso impresiona que ahora realice películas.

Turner Network Televisión creó el sello cinematográfico Particular Crowd y en su lanzamiento cuenta con un catálogo de 30 producciones disponibles para distintas plataformas. Este año espera sumar 60 nuevos títulos a su portafolio. Los positivo es que los amantes del séptimo arte tendrán más opciones.

TNT también posee una larga trayectoria recomendando cine y transmite cada año los principales premios globales de la industria fílmica.

Ben Stiller es el productor ejecutivo de ‘Plus one’. El actor Jack Quaides es hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, y la comediante Erskine ha intervenido en ‘Penn15’, ‘Insecure’ y ‘Wine Country’.

Los otros títulos que se podrán ver son ‘Out of blue’, de Carol Morley; ‘Old boys’, de Toby MacDonald; ‘In a relationship’, de Sam Boyd; ‘Feedback’, de Eddie Marsan; ‘Deadtectives’, de Tony West; ‘Burn’, de Mike Gan, y ‘A bad idea gone wrong’, de Jason Headley, entre otras.

Comentarios