El “Rey” Zambada, la “Chapodiputada” y Milton Cifuentes NO han sido liberados

WASHINGTON DC, EU (Proceso Digital).– Jesús “El Rey” Zambada García, hermano del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada; el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa; y Lucero Guadalupe Sánchez, llamada “Chapodiputada”, no han sido liberados por el gobierno de Estados Unidos.

“Para quedar libres la orden tendría que venir de un juez federal y de nadie más”, explicó a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Los tres o están bajo la custodia de los US Marshalls (alguaciles federales) o en el programa de testigos protegidos”, subrayó el funcionario quien por tratarse de casos criminales abiertos habló bajo la condición del anonimato.

La noche de este sábado varios medios de comunicación de México publicaron que “El Rey”, la Chapodiputada y Cifuentes Villa habían sido puestos en libertad, de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

La confusión en los medios de comunicación se originó al retomar mensajes de la cuenta personal de Twitter del reportero del diario estadunidense The New York Times Alan Feur sobre el hecho de que los tres criminales ya no se encontraban bajo la custodia y responsabilidad del BOP.

Feuer, quien fue uno de los reporteros estadunidenses que cubrieron el juicio en Brooklyn, Nueva York, del Chapo Guzmán y encargado de cubrir las cortes federales neoyorquinas, nunca aclaró la realidad del estatus judicial de Rey Zambada, Cifuentes Villa y la Chapodiputada.

En mensajes en Twitter el reportero dio cuenta de que el BOP liberó de su custodia a Cifuentes Villa el pasado 5 de diciembre y que Zambada García y la Chapodiputada en fechas desconocidas, acotando que todo en torno a estos criminales se maneja en secreto.

El narcotraficante colombiano, Rey Zambada y la Chapodiputada testificaron en contra del Chapo Guzmán en la Corte federal del distrito Este en Brooklyn y los tres se encuentran negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia para aminorar las penas que enfrentan.

A cambio de incriminar al Chapo y otras personas acusadas de narcotráfico en Estados Unidos, los tres personajes -que enfrentan una sentencia mínima de 15 años de cárcel o cadena perpetua, como castigo máximo- con su cooperación podrían obtener penalidades menores.

“Si el BOP publica que ya no tiene bajo su custodia a un reo, hay dos explicaciones”, explica el funcionario del Departamento de Justicia.

“La primera, es que el reo está en poder de los alguaciles porque lo están llevando a juicios o a su juicio (y para ello tiene que salir de prisión, ya sea a testificar o estar frente al juez de su caso) y la segunda, puede ser que ya ingresó a un programa de testigos protegidos”, añade.

Ante las dos posibilidades el funcionario del Departamento de Justicia hace otra acotación: “para ambas situaciones, la liberación debe ser dictaminada por un juez federal, el BOP no tiene la potestad de liberar a nadie, para eso existe el poder judicial”.

Al estar en la categoría “testigos cooperantes”, como el Departamento de Justicia llama a la condonación de penas criminales de probados delincuentes que incriminan a otros delincuentes, Cifuentes Villa, Rey Zambada y la Chapodiputada no están exentos de no permanecer en la cárcel.

Para que el juez o jueza a cargo de los casos de los tres implicados aminore sus condenas, el Departamento de Justicia debe enviar una carta a la Corte federal certificando la “buena conducta y cooperación” de los delincuentes para que esto sea tomado en cuenta en la sentencia.

Si el magistrado o magistrada acepta la recomendación del Departamento de Justicia es su prerrogativa absoluta bajar la sentencia a menos de los años que establece el castigo mínimo en cada caso.

Si un testigo no cumple con las expectativas que en él tiene el Departamento de Justicia, al juez se le pide que lo sentencie con la penalidad máxima que enfrenta.

Un ejemplo de esto es el caso de Jesús Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de Mayo Zambada; quien también testificó el año pasado en el juicio del Chapo Guzmán.

A las semanas de haberse presentado en la corte de Brooklyn y luego de terminado el juicio contra el Chapo Guzmán, el Vicentillo fue sentenciado a 5 años de cárcel y con la condición de que al cumplir el plazo de estancia en prisión será testigo protegido.

Como testigo protegido a Zambada Niebla y a su familia inmediata (esposa e hijos) el gobierno de Estados Unidos les cambia la identidad, los ubica en un lugar desconocido, les ayuda a conseguir empleo, les da casa e incluso un subsidio monetario mensual.

La Chapodiputada, Rey Zambada y Cifuentes Villa, están acusados de trasegar cocaína a los Estados Unidos y por ello enfrentan las sentencias obligatorias tanto la mínima como la máxima.

La categoría de testigos protegidos se otorgan las agencias federales involucradas en sus casos, y estas pueden ser la DEA, el FBI, ICE, CBP, la CIA y otras.

Cuando el Chapo Guzmán estaba siendo enjuiciado en Brooklyn, la página oficial del BOP dio cuenta de que había sido liberado y ya no estaba bajo su responsabilidad.

En otras palabras, el BOP exponía que el Chapo estaba en manos de los alguaciles federales que se hacían cargo de sus traslados a la corte en Brooklyn y a una cárcel estatal donde pasaba las noches y días cuando no había audiencia de su juicio.

