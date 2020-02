“Hay que dejar las divisiones entre hombres y mujeres”: Adán Jodorowsky

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Hombres y mujeres somos complementarios, hoy más que nunca tenemos que unirnos”, dice el músico y productor Adán Jodorowsky, quien lanzó recientemente el tema “Machistador”, una sátira contra los machos cuyo video se remonta a la década de los setenta.

El excéntrico cover con toques de funk-rock, que parece romper con el trabajo realizado por Jodorowsky, es una composición del músico francés Matthieu Chedid mejor conocido como “M” -a quien el mismo Jodorowsky acompañó en diversas presentaciones tocando el bajo-, y cuyo sencillo lo lanzó a la fama entre los galos en 2010.

“Machistador”, según adelantó Jodorowsky – también conocido como Ada, Él Ídolo y Adanowsky-, es el primer sencillo rumbo a un EP que presentará a finales de año bajo el nombre de Adán Jodorowsky and The French Kiss, esto tras los discos Esencia solar (2018) y Amador (2010).

Dice la letra de su más reciente tema:

Yo soy un machistador

Y están locas de amor

No, no no, no hay error

Oh Machistador…

-En medio de todo lo que sucede en el país, en la UNAM, por ejemplo, donde hay una protesta de estudiantes feministas ¿se puede tomar a mal ‘Machistador’?

-No, va justo con ese movimiento, siento ese dolor por parte de la mujer, y la canción se burla precisamente del estereotipo de macho, me parece divertido hablar de un tipo que se cree un todo poderoso, un superhéroe que se llama ‘Machistador’, aunque creo que estamos hechos para colaborar y unirnos.

– Qué podrías decir de las mujeres que tienen en sus paredes la frase “No hay hombres feministas” …

-Ellas hablan de un cierto tipo de hombre. Hay que entender que no todos los hombres son así, es un cierto tipo, lo que podría aconsejar siendo hombre es que, en lugar de dividirnos, hombres y mujeres debemos unirnos, demostrar que somos complementarios, que la pareja, la unión es posible.

“Deben invitar a los hombres a tomar ese camino juntos, y viceversa, hay que dejar las divisiones, pero para eso se necesita gente inteligente y hay poca, hay pocos hombres inteligentes, aunque también mujeres que no aceptan, es difícil, este mundo es complicado”.

Sobre su trabajo musical en el 2020, el productor detrás de artistas como Caloncho, Daniela Spalla, El David Aguilar, León Lárregui y Bándalos Chinos comentó a Proceso que cada mes y medio sorprenderá con un sencillo nuevo, el siguiente saldría a finales de marzo, “cada canción tiene su propio mundo, lo que viene es distinto a ‘Machistador’ y eso es lo divertido de esto”, dijo.

– ¿Te interesa el disco físico?

-Mucho, aunque también escucho mucho Spotify y CDs, pero prefiero el vinilo, le tengo una especie de amor irremplazable. Si le va bien al disco seguro querrán que grabe un vinilo… ojalá.

Jodorowsky también platicó que este año trabajará en el concepto y arte de los videos a la par de la producción de artistas, cosa que dice nunca deja.

– ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

– Comer helados, soy muy de helados argentinos específicamente, me gusta el sabor super dulce de leche, y estar con mi hijo.

– ¿Te gusta leer?

-Sí, ahora estoy releyendo El poder del ahora de Eckart Tollel, y me acaban de regalar un libro espiritual que tengo que leer, no recuerdo el título, pero siempre leo un poco por aquí y por allá.

– ¿Y de música, hay alguien que te haya sorprendido, últimamente? ¿qué escuchas en estos días que te ponga de buen humor?

– ¡Sí! Hay varios, pero ahora estoy escuchando mucho a Connan Mockasin (neozelandés), Andy Shauf (canadiense), y una italiana de la cual no recuerdo su nombre en este momento.

-Es un año de muchos festivales ¿darás alguna sorpresa en alguno?

-No, nada, nada por ahora, la gira y los shows hasta el año próximo.

El video de “Machistador” fue grabado en su totalidad en Argentina y se realizó bajo la idea y dirección de Tomás Terzano.

