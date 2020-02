Frente al feminicidio de Fátima, AMLO dice que urge la Constitución moral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es lamentable el feminicidio de la niña Fátima, aseguró que su gobierno está haciendo lo necesario para evitarlo.

En ese contexto responsabilizó al neoliberalismo de la degradación y decadencia de la sociedad y la pérdida de valores, por lo que dijo, urge ya tener la “Constitución Moral”.

Tras las protestas feministas de los últimos meses, un nuevo crimen se perpetró contra una niña, identificada como Fátima, cuyos restos fueron localizados en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México y el asunto fue planteado en la conferencia de prensa.

“Son crímenes que tienen que ver con odio, es una enfermedad social, esto no sólo se resuelve con policías ni con cárceles, con amenazas de mano dura.

“Aquí tenemos que atender el fondo: que haya bienestar material y bienestar del alma, que se insista hasta el cansancio que sólo siendo buenos podemos ser felices”, dijo.

Además, sostuvo que tanto la jefa de gobierno como la fiscal de la Ciudad de México son personas íntegras y honestas que atenderán la problemática del feminicidio.

Pide que no haya pintas

En más de las inconformidades feministas, pidió que no pinten las puertas y muros de Palacio Nacional, asegurando que su gobierno no reprimirá pero esperando que las protestas sean pacíficas.

“Por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes. Que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan.

“Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación. Y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica, sin violencia”, indicó.

