Mi objetivo es ser campeón con el Inter Miami: Pizarro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Inter Miami, equipo de la MLS propiedad del exfutbolista David Beckham, oficializó este lunes la llegada del mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro.

Si bien el Inter Miami no detalla la cifra que pagó por el seleccionado mexicano, fuentes extraoficiales aseguran que el equipo de Beckham desembolsó cerca de 18 millones de dólares al Monterrey.

De manera oficial, Pizarro, de 26 años, rescindió su contrato con el club regiomontano el pasado 12 de febrero.

Bienvenido, @Rpizarrot!

The 26yr old Mexican midfielder joins #InterMiamiCF as our second Designated Player for the 2020 season.

🗞️https://t.co/NwCxRQzyRC pic.twitter.com/7sRh5mWfI8

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 17, 2020