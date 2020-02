Critican “manifestaciones misóginas” de panista contra Tatiana Clouthier y Cristina Díaz

MONTERREY, N.L. (apro).- Integrantes de la RED Paridad NL reprobaron este lunes las “manifestaciones misóginas” del legislador federal panista Alfonso Robledo Leal en contra de la diputada Tatiana Clouthier y de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz.

En el Congreso local, las inconformes –representadas por cuatro diputadas– presentaron un posicionamiento público contra Robledo, quien en redes sociales criticó a Clouthier porque –dijo– pretende ser candidata a gobernadora por Sinaloa, viviendo en Nuevo León.

“Cuando uno es de Nuevo León no anda pendejeando queriendo ser gobernador de otro estado de la República”, escribió en su cuenta de Twitter @PonchoRobledoMX.

Y por la misma vía retuiteó memes con motivos de San Valentín alusivos a la priista Cristina Díaz, donde mostró el rostro de la alcaldesa acompañado con frases como: “Como un bache, te veo por todos lados”, “Ojalá robar tu corazón fuera tan fácil como robar una elección” y “Quería llegar más rápido a tu corazón, pero venía lento, porque había muchos baches”.

En el recinto legislativo, esta mañana subieron a tribuna las legisladoras Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano (MC); Dolores Leal, de Nueva Alianza (Panal); Claudia Tapia, independiente, e Ivonne Bustos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes criticaron a Robledo Leal “por ejercer violencia política” contra las aludidas.

“Sus declaraciones, que lastiman y ofenden a las mujeres en general, constituyen no sólo una transgresión al tipo penal de violencia política, sino también de violencia digital. Lamentamos que un servidor público que formara parte de lo que se señala como la Legislatura de la paridad, efectúe manifestaciones misóginas tan fuera del marco normativo”, expresó Saldívar Villalobos, en representación de 30 mujeres reconocidas en distintos ámbitos de la localidad.

A nombre de la RED, las legisladoras manifestaron que la violencia contra las mujeres hoy, es causa de uno de los grandes males que aquejan al país y lastiman a cientos de miles de mujeres cada día, y es obligación de cada legislador fortalecer el marco legal para erradicarla, no para incitarla, “por lo que haremos uso de las vías jurídicas correspondientes para denunciar estos hechos”.

La diputada de MC subrayó: “No estamos dispuestas a tolerar conductas que refuercen prejuicios, dañen la reputación, representen barreras a la participación en la vida pública o pretendan menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos políticos de la diputada (Clouthier) y de la alcaldesa (de Guadalupe) y las mujeres en general”.

Denuncia

Por separado, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Pablo Treviño Villarreal, informó que la secretaria general del partido, Lorena de la Garza, presentó una denuncia en contra de Robledo Leal ante la Fiscalía General de Justicia del estado.

En tanto, Alfonso Robledo Leal manifestó que las diputadas se unieron al “show” organizado por el PRI, pero reconoció que el tuit que publicó sobre Clouthier Carrillo fue inapropiado, y expresó su disculpa a la legisladora de Morena, quien –afirmó– ni se dio por aludida, “ni me peló, ni exige disculpa”.

De acuerdo con el panista, el asunto ha crecido porque el PRI ha buscado hacer de él un montaje mediático para acusarlo de ejercer violencia política de género.

De igual manera, rechazó que sus publicaciones tengan contenido denigrante hacia la alcaldesa, y afirmó que reflejan el sentir popular en Guadalupe, por el estado en que se encuentran las calles.

“No les gusta que la gente opine (…) y si opinan que hay baches, que los tapen. Pero si no aguanta un meme, porque no está acostumbrada a la crítica, nosotros sí tenemos que aguantar las calles hechas pedazos. (…) Y las diputadas se subieron por ignorantes, quizás. Ellas no saben cuál es la violencia política de género, que tiene que ver que a alguien no la dejen jugar en una candidatura por ser mujer, o que la manden a distritos perdedores por ser mujer, o la denigren, o no le den recursos, y ninguna de mis expresiones las denigra por ser mujer”, remató el diputado federal.

