“No se siguieron protocolos para buscar a Fátima”, acusa la tía; “habrá justicia”, promete el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir. Fue porque las instituciones no dieron la atención que debían de dar. Esto no es de hoy, había un problema de salud mental y no se siguió, no se le dio la atención”, gritó entre sollozos Sonia López, tía de Fátima Cecilia “N”, la niña de siete años hallada sin vida en Xochimilco.

Afuera del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), donde esperaban que les fuera entregado el cuerpo de la menor –hallado el domingo 16–, Sonia sostuvo que el problema de salud mental de la madre de la víctima ya había sido reportado al DIF, al menos desde 2015. Ella, dijo, no tenía la capacidad de cuidar a Fátima y a sus hermanos, pero las instituciones no lo atendieron.

“Es algo que ya se había reportado, que ya habíamos pedido. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó. Alguien vio que no había los cuidados pertinentes para ella y pensó que no íbamos a reclamar su nombre, que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más entre tantos miles que están desaparecidas en este país, y no es así. ¡A Fátima no la vamos a olvidar!”, agregó.

La mujer subrayó que la madre de Fátima también es una víctima de la omisión de las instituciones porque, pese a que lo pidieron, no se les dio la atención. Luego reprochó la actuación de la Fiscalía General de Justicia local (FGJ) para atender la denuncia de desaparición de la niña.

“No es posible que hayan pasado tantos días, que la familia haya tenido que dar todas las pistas y todo el trabajo para encontrar hoy a Fátima, y no es posible que haya perdido horas fundamentales para dar con ella. Ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso. Hubo gente (de la Fiscalía) que tuvo la empatía con nosotros, pero no tuvo los recursos. Es importante que no se olvide la situación, no debe pasarle a nadie más”, soltó.

Luego de reunirse en el Incifo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que ésta se comprometió a que la FGJ “haga los procesos como corresponde”.

De paso, afirmó que los protocolos de las escuelas deben ser revisados. “No es posible que le hayan permitido la salida así, no es posible que, porque la madre haya llegado tarde, simplemente alguien se aprovechó de esta situación y hoy estemos recogiendo su cuerpo”.

La tía de Fátima dirigió la voz al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Si el presidente está tan comprometido, entonces que de verdad haga algo, que mejore las instancias, que haga lo que corresponde”.

“Habrá justicia”: Sheinbaum

La jefa de gobierno aseguró que en el caso “hay una cadena de negligencias en instituciones, y para poder cambiarla tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final”, desde la escuela –el colegio Rébsamen– y la primera denuncia que intentaron interponer los familiares de la víctima, “lo que se hizo y lo que no se hizo”.

Entrevistada tras reunirse con los padres y familiares de Fátima, Sheinbaum preguntó: “¿Cuándo fue que se puso la primera denuncia? ¿Qué fue lo que hizo el primer Ministerio Público, el segundo, el tercero? ¿Cómo actuaron todas las instituciones, particularmente las distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? La propia policía de la ciudad, desde el momento en que ocurre (la desaparición) hasta el momento en que se encuentra el cuerpo de Fátima”.

La mandataria local se comprometió a hacer justicia en el caso y a “dar a conocer toda la verdad, porque si queremos que cambien las instituciones tenemos que conocer la verdad, y ese es el compromiso de la jefa de gobierno; además, me voy a dedicar más tiempo todavía a que haya seguridad para las niñas y las mujeres de esta ciudad”.

Había maltrato: DIF

El gobierno de Sheinbaum emitió una tarjeta informativa en la que difundió que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) tiene un expediente del caso de la familia de Fátima, abierto en noviembre de 2015, con base en un reporte interpuesto por un cercano a la familia. En él refieren “problemas en el círculo familiar, descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas”, entre ellas Fátima, entonces con apenas dos años.

Agregó que un trabajador social del DIF acudió al domicilio de la madre de Fátima, quien manifestó que era atendida por una trabajadora social del DIF nacional, lo que fue corroborado por el DIF-CDMX. En febrero de 2016 éste dio por concluido el expediente.

En julio de 2017, el DIF-CDMX recibió la llamada de una tía de Fátima acusando “descuido y negligencia” de la madre y el padrastro de la niña, y pidió orientación para el proceso de guarda y custodia de sus sobrinos. Según el DIF, se le dio, pero ella ya no tuvo ninguna interacción.

Investigaremos a funcionarios: Godoy

Por la tarde, la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, dio el pésame a la familia de Fátima y les prometió: “No vamos a descansar hasta encontrar a todos y cada uno de los culpables”. Y afirmó que “muy pronto” habrá resultados.

La funcionaria local Informó que la investigación “está centrada en localizar a la mujer que se llevó a Fátima”. Dijo que su ubicación e identificación “será lo que nos ayude a aclarar los hechos”. Luego reiteró el ofrecimiento de una recompensa (dos millones de pesos) a quien dé información que ayude a localizar a la mujer que se llevó a la niña, como lo mostraron en la mañana videos difundidos por el vocero de la FGJ.

Godoy descartó que las cinco personas halladas en la casa donde hubo un cateo y que están presentadas en calidad de testigos, tengan relación con la familia de Fátima. Además, sostuvo que ya hablaron con la directora del plantel, quien les dijo que antes de interponer la denuncia por la desaparición de la niña, hubo una asamblea en la escuela.

También negó la versión de que el homicidio podría estar relacionado con un asunto de tráfico de órganos. “No tenemos algo que establezca eso… la necropsia no arroja nada de esa versión”, aseveró.

Sobre el auto blanco al que subieron la niña y la mujer, y que entró en la casa antes mencionada, señaló que ya tienen ubicado al propietario, “pero es otra persona la que iba en el auto”.

La exprocuradora afirmó que se revisará “a detalle todas y cada una de las decisiones tomadas de todos los servidores públicos relacionados con la investigación, y en caso hallarse alguna irregularidad actuaremos con responsabilidad y buscaremos una sanciona ejemplar”.

–¿Hubo negligencia de las autoridades? –se le preguntó.

–Nosotros no vamos a caer en la autocomplacencia. Aquí el resultado es que una niña perdió la vida. Entonces estamos investigando si activamos los protocolos y si los protocolos son suficientes para evitar una tragedia como esta” –respondió.

Luego, como ha prometido en otros casos de feminicidio, garantizó a los familiares de la víctima “que su muerte no quedará impune”.

Línea de tiempo

En la misma conferencia, Nelly Montealegre Díaz, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, enlistó la línea de tiempo de los hechos ocurridos en el caso del asesinato de Fátima Cecilia:

– Martes 11 de febrero, 18:40 horas. Fátima fue vista por última vez en la calle Ignacio Zaragoza, colonia Santiago Tulyehualco, en compañía de una mujer.

– Miércoles 12. Sus familiares acudieron a la Fiscalía Desconcentrada de Tláhuac para denunciar la desaparición. De ahí fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede). Se inició la carpeta de investigación correspondiente, se emitió la Alerta Amber y se activaron los protocolos de búsqueda en hospitales, aeropuertos, terminales de autobuses e Incifo, además de notificar a autoridades estatales y medios electrónicos.

– Miércoles 12 a la media noche. Familiares de Fátima en compañía de Policías de Investigación acudieron al C5 para revisar imágenes de videocámaras cercanas al lugar donde fue vista la menor.

– Jueves 13. Personal de la FGJ hizo diversos recorridos en compañía de un familiar de la víctima.

– Viernes 14. Personal de la FGJ continuó con recorridos y recabó videos de los lugares cercanos al sitio donde fue vista la niña.

– Sábado 15, 14:00 horas. Autoridades localizaron el cuerpo de Fátima y lo reportaron al Ministerio Público. La Fipede inició el protocolo de feminicidio, mientras que peritos acudieron al lugar de los hechos para recabar los indicios necesarios.

– Domingo 16. PDI realizó un cateo en un inmueble de Xochimilco, donde entró el auto blanco que abordaron Fátima y la mujer que se la llevó. La Fiscalía AntiSecuestro (FAS) inicia indagatoria y entrevistas con tres habitantes del domicilio cateado, quienes se encuentran en calidad de detenidos. Otras dos personas también han declarado ante el MP.

