Asesinan a una joven de 17 años que acusó públicamente a policías de acoso

CHILPANCINGO (apro).- Ejecutada y con visibles huellas de tortura fue localizada una joven esta mañana en el balneario de Coyuca de Benítez en la región de la Costa Grande de la entidad.

La víctima fue identificada como Jaqueline Ramírez de 17 años, quien previamente denunció públicamente en su cuenta de Facebook que había sido agredida por agentes de la policía municipal, indican reportes oficiales.

Incluso, la menor aseguró en días pasados, a través de la misma red social, que los uniformados la venían espiando, le tomaban fotos, también narró que en una ocasión intentaron revisar su teléfono móvil y acusó directamente a una mujer policía de acoso sexual.

Reportes oficiales indican que la adolescente fue localizada cerca de las 08:00 horas, presentaba impactos de bala y su cuerpo fue arrojado en la entrada la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, sobre la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo.

Este feminicidio consternó a los habitantes de este destino turístico porque antes de ser victimada, la menor realizó ayer por la noche denuncias públicas contra policías municipales y el alcalde Alberto de los Santos Díaz.

“Ya me tienen hasta la verga esos putos chilangos, ora me tomaron fotos. Me cargan coraje solo porque no les quise pasar mi número y porque no les hice caso.

“Pinche machorra, me hubiera tomado una en la pepita si es lo que tanto quiere. Eso es un delito pero no me quedaré de brazos cruzados, los voy a demandar ante derechos humanos”, expresó la menor en su cuenta de Facebook y remató:

“También una vez me revisó y la muy pendeja, me quería dar y no me dio porque le dije que soy menor de edad. Ya me tienen harta de que siempre se burlan del pueblo pero si algo me llega a pasar, mi familia estará contra ellos”, sentenció la joven horas antes de ser asesinada.

Incluso, otros usuarios de Facebook también han denunciado supuestos abusos de policías municipales, que actúan como un bloque negro, cubiertos del rostro y supuestamente procedentes de la Ciudad de México.

En diversos foros de la red social, ciudadanos de Coyuca han difundido videos y alertas sobre la actitud agresiva del comando negro municipal.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal y estatal ha fijado una postura sobre el crimen de la joven de 17 años y los señalamientos contra los agentes municipales para conocer si los elementos están acreditados.

