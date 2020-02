Alcaldesa ofrece disculpa pública a pareja detenida en Playa del Carmen

CANCÚN, QRoo. (apro).– La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, ofreció una disculpa pública a Azeneth Marín y Daniel Sánchez, la pareja que el pasado domingo fue detenida por policías municipales en el club de playas Mamita’s.

“Pido disculpas públicas internacionales y en particular a Daniel y Azeneth por este hecho lamentable”, dijo la alcaldesa de Morena en compañía de los jóvenes, originarios de la Ciudad de México y con residencia en Playa del Carmen.

Previamente, Azeneth Marín y Daniel Sánchez ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron vejaciones por parte de los elementos de la Policía Turística Municipal, que los arrestaron en la playa.

“Nos tomaron fotos. Luego nos pasaron a dos cubículos y me obligaron a quitarme el traje de baño, y luego me ordenaron hacer tres sentadillas”, dijo Azeneth Marín.

Desde que fueron esposados en la playa, relataron, recibieron amenazas por parte de los uniformados. “Ahorita en la patrulla vas a ver cómo te va a ir”, les habrían dicho los policías.

Los jóvenes confirmaron que denunciaron a los elementos policiacos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) “para dejar un antecedente y que no vuelva a pasar”.

En su relato mencionaron que fueron turnados al Juez Cívico, donde los policías los acusaron de insultarlos y lanzarles arena.

También defendieron su derecho a estar dentro de las instalaciones de una playa concesionada, como lo es Mamita’s.

“Las playas son públicas y la ley marca 20 metros a partir del golpe de la ola”, dijo el joven.

Por otra parte, Laura Beristain señalo que la playa es de todos los mexicanos y, aunque existen concesiones de la zona federal, esto no significa prohibir el libre tránsito y disfrute de la misma, y quien lo hace “incurre en un acto inconstitucional”.

“De manera respetuosa hago un exhorto a toda la gente que está trabajando en la zona de playas para que no incurran en ninguna práctica abusiva contra quienes sólo quieren disfrutar de las playas, tenemos que manejarnos con mayor apego a derecho”, precisó.

Pero también pidió “no vender drogas” en la zona de playas y reclamó a los concesionarios de la zona federal marítimo terrestre de no ser abusivos y comerse solos el pastel.

“Si ya no tenemos 20 metros en la playa erosionada, no usamos camastros hasta la playa, usamos la mitad. No queramos ser abusivos y queremos comernos el pastel”, expresó.

La alcaldesa reconoció que personal de Mamita’s cometió un exceso al pedirle a Azeneth y Daniel que se retiraran y llamar a la Policía.

“A quién se le ocurre llamar a la policía para quitar a dos jóvenes que están disfrutando de la playa. Sólo se le puede ocurrir a gente irrespetuosa que no conoce el valor de la dignidad de la vida humana”, sentenció.

Por otra parte, informó que los elementos de la Policía Turística que retiraron a los jóvenes se encuentran bajo proceso de investigación con el fin de determinar si actuaron de acuerdo con los protocolos de seguridad o hicieron uso indebido de la fuerza.

Piden frenar privatización de playas

En Cancún, la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), exigió al Cabildo local que cumpla con la Ley y ponga en orden la privatización de playas públicas que vive esta ciudad.

Además, acusó que la extensión de balnearios públicos en los 50 años de existencia de este polo turístico se redujo en 97 por ciento por el indiscriminado otorgamiento de concesiones.

“Los metros cuadrados de playas públicas se redujeron de 308 mil 892 a ocho mil 243. Esto significa una reducción del 97 por ciento”, detalló.

Y subrayó: “Las playas son públicas, pero sólo en papel; en la realidad no hay accesos y están todas concesionadas”.

