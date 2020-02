Déjense de “críticas tontas” al presidente por los femicidios: Nestora Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Nestora Salgado pidió a los mexicanos dejarse de “críticas tontas” al presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las manifestaciones de mujeres y colectivos feministas, afuera de Palacio Nacional, ante lo que consideran “falta de empatía” de las autoridades a los casos de feminicidios.

“Dejémonos de estar peleando por tonterías, como los partidos políticos lo saben hacer. Estamos en un momento de crisis, y yo a los mexicanos les pido o les pregunto: ¿qué más esperamos, señoras, señores? Son sus niñas, son sus mujeres, quítense de críticas tontas como se la pasan haciendo a nuestro presidente”, soltó la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

“Enfoquémonos a hacer, a llegar a la raíz de todo esto, a que las instituciones sean responsables de todo esto que está pasando a México”, añadió en una rueda de prensa que ofrecieron senadoras y senadores de Morena para manifestar su indignación por el caso de Brenda, quien fue violada en un reclusorio varonil al que fue enviada para cumplir su condena, en Calera, en Zacatecas.

Y también mencionaron los casos de los atroces feminicidios de Ingrid Escamilla, de 25 años, y de Fátima Cecilia, de 7 años.

Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara alta, sostuvo que México no tiene un presidente machista, y explicó que la responsabilidad de la violencia contra las mujeres no es únicamente del Poder Ejecutivo.

“No tenemos un gobierno machista, no votamos por eso, nunca será un gobierno machista y no vamos a permitir que se acuse a este Legislativo o al Ejecutivo o al Judicial de no estar trabajando. Sí se está haciendo, pero hay que reconocer que falta hacer mucho más”, manifestó Micher.

Añadió: “No es responsabilidad del presidente únicamente, es una responsabilidad integral, de los tres órdenes de gobierno, y no vamos a desistir en esta labor, porque nos da mucha vergüenza lo que pasa, pero también tenemos que ir a las causas, las causas que originan la desigualdad entre mujeres y hombres, el abuso del poder, el machismo y el patriarcado”.

Las legisladoras y legisladores de Morena indicaron que los casos de Brenda y Fátima son distintos, porque en el primero todo indica que hubo una consigna política, ya que un juez decidió enviarla a un penal de hombres.

“¿En un lugar donde están los varones es casualidad? No, es consigna del gobierno, por eso nos solidarizamos”, lanzó Nestora Salgado.

“En el tema de Fátima es el descuido, la responsabilidad también de los padres, la responsabilidad de la institución, la responsabilidad de todos como mexicanos”, opinó a su vez el senador Eduardo Ramírez.

Y Micher destacó que estudian la propuesta de la senadora panista Josefina Vázquez Mota para la creación de una comisión especial que dé seguimiento a investigaciones sobre feminicidios.

Este martes, por tercera ocasión, colectivos feministas protestaron frente a Palacio Nacional para exigir atención al grave problema de los feminicidios y justicia para Fátima.

