Lozoya busca abogados españoles para su juicio de extradición; Coello lo visita en prisión

MADRID (apro).- El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recibió este miércoles la visita de su abogado Javier Coello Trejo en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. Al salir del encuentro el defensor informó que tiene instrucciones de su cliente de encontrar el despacho jurídico español que contratarán para que lo represente en el proceso de extradición a México.

El abogado de Lozoya explicó a periodistas de medios mexicanos que por expreso deseo de su cliente no hará mayores declaraciones.

En esta visita, Coello estuvo acompañado de su hijo, Javier Coello Zuarth, quien forma parte de su despacho y que le acompaña en la defensa de Lozoya. También asistió una abogada española que les está asistiendo a ellos por el momento.

“Bien, lo veo bien, está sano. Platicamos ampliamente con él, primero hablamos de los abogados (españoles) que se van a contratar y (me dijo) que no hiciera ninguna declaración. A mí me hubiera gustado que me diera autorización, pero yo tengo que hacer lo que él ordene”, comentó Coello.