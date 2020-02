El FICUNAM cumple 10 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 140 películas de más de 40 países, de las cuales 35 compiten, 121 invitados nacionales e internacionales y un homenaje a la cineasta belga Chantal Akerman (ya fallecida), entre otro actos, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM) celebra 10 años, del 5 al 15 de marzo del 2020 en la Ciudad de México.

Abril Alzaga Magaña, directora ejecutiva del festival, agradeció a la Coordinación de Difusión Cultural y a la Dirección General de Actividades Cinematográficas “por creer en este el festival y ayudarnos a consolidarlo”.

“Nos ha tocado una tarea a la mejor no tan complicada porque tiene una historia de ocho años previo a nosotros, pero llegamos a los diez años muy felices de lo logrado hasta ahora”.

Enseguida detalló las actividades de la Cátedra Ingmar Bergman, las conferencias magistrales, talleres y el Foro de la Crítica.

Michel Lipkes Leduc, director artístico de dicho encuentro fílmico, explicó el programa de proyecciones y enfatizó en el reconocimiento a Akerman (6 de junio de 1950-5 de octubre de 2015), que incluirá una retrospectiva de 23 de sus cintas, un performance y la presentación de su último libro. De la realizadora subrayó:

“Efectúo más de 40 películas. El inicio de su carrera fue muy solitaria y extremadamente experimental. Conforme fue evolucionando su cine se abrió al mundo, hacia la pasión literaria y nunca perdiendo de vista que ella y su sentir era lo más importante, y cómo el cine también sanaba sus necesidades. Ella produjo 17 videoinstalaciones muy importantes a los largo de 20 años que le dedicó”.

Hugo Villa, director de Actividades Cinematográficas de la UNAM, recordó que la Filmoteca de la UNAM cumple 60 años en este 2020 y que el Ficunam siempre “ha respetado mucho al cine de archivo”, por lo que habrá un par de funciones importantes, como Tiburoneros (1962), de Luis Alcoriza, restaurada por la Filmoteca en colaboración con la Cineteca Nacional.

Manifestó que una de las grandes tareas que ha cumplido el FICUNAM “es que se ha consolidado, y sus dos cabezas, Alzaga Magaña y Lipkes Leduc, han decidido dar estos saltos al vacío y empujando a que llegue a más públicos, y creo que esa es la gran misión”.

“Por supuesto han podido mantener la extraordinaria calidad de la selección que nos presentan año con año, por eso lo han mantenido como uno de los festivales referencia en nuestro país y ya cada vez más en América Latina”.

La película que inaugurará el Ficunam será It must be heaven, del palestino con ciudadanía israelí Elia Suleiman (quien asistirá). La exhibición será el jueves 5 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

Otros de los clásicos restaurados son Sátántangó (1994), de Béla Tarr, y La edad de oro, de Luis Buñuel (Francia, 1930).

Para mayor información sobre la programación se puede consultar la web ficunam.unam.mx y sus redes, twitter y Facebook: @FICUNAM

