Fiscal de Chihuahua estanca juicio del caso Miroslava Breach

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El juicio contra el presunto asesino de la periodista Miroslava Breach, que empezó el lunes 17 de febrero, se extenderá hasta después del 4 de marzo. Lo anterior debido a que el fiscal estatal César Augusto Peniche pidió declarar mediante videoconferencia, y no en persona, trámite que se hace efectivo 10 días hábiles después de la petición de la adecuación técnica de la sala de audiencias.

El juez federal Néstor Pedraza explicó en el segundo día del juicio que debido a que el fiscal estará en la Ciudad de México debe tomarse la decisión sobre si se suspende el juicio hasta que el fiscal comparezca, si se toma su declaración al final de todas o si se revoca su participación como testigo.

Las partes estuvieron de acuerdo en que su testimonio sea incluido.

La abogada de la familia de la víctima, Sara Mendiola Landeros, manifestó su extrañeza por la petición del Fiscal en entrevista posterior:

El fiscal Peniche fue requerido como testigo por parte de la organización Propuesta Cívica, auxiliar de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y defensa de los hermanos de Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo de 2017 a bordo de su camioneta cuando salía de su domicilio.

Durante el año que Peniche tuvo la investigación bajo su cargo se obtuvieron la mayoría de las evidencias. Se identificaron los tres presuntos asesinos materiales (uno está muerto, el otro prófugo) y se realizó la captura de Juan Carlos M. O., presunto orquestador del crimen.

Sin embargo, durante 10 meses su fiscalía no reconoció como víctimas a los hermanos Breach Velducea y les negó copia del expediente judicial del caso. Luego les pidió firmar un amparo para impedir que la federación atrajera la investigación del homicidio de la periodista.

En esa trama están involucrados funcionarios panistas que presionaron a Miroslava a revelar sus fuentes, la grabaron a escondidas, entregaron el audio al grupo criminal Los Salazar, al que el acusado pertenece, según la teoría de las fiscalías estatal y federal. Los implicados fueron presentados como “testigos con identidad reservada” y no como sospechosos, por la fiscalía estatal.

El primer día de audiencia en el tribunal federal, a casi tres años del homicidio, dos familiares de la víctima señalaron que Miroslava mencionaba como “los enviados del narco” al expresidente municipal de Chínipas, Hugo Schultz, al expresidente estatal del PAN y luego secretario particular del gobernador Javier Corral, y al vocero del PAN, hoy asesor de la bancada panista en el congreso local, Alfredo Piñera. Los mismos involucrados, con distintas responsabilidades, aparecen en la grabación de la llamada y en la delación.

La FEADLE atrajo el caso en abril de 2018, lo que el gobernador Corral criticó en varias ocasiones.

“Lo que sí nos asombra es que él (Peniche) siempre ha mostrado su disposición para apoyar en todo el caso. Máxime que él tenía el conocimiento de la realización de la audiencia con meses de anticipación, que pudo haber previsto su agenda para poder comparecer en un estrado del tribunal de enjuiciamiento y que no es así. Y si optó por desahogar su testimonio vía videoconferencia, es correcto, el código se lo permite, está en su derecho. No lo afecta técnicamente, lo único que puede hacer es alargarlo (el juicio) más y mientras no se desahogue el testimonial de él, como bien lo mencionó el juez, no podría emitir una sentencia”, dijo la abogada Mendiola.