Municipio de Querétaro dona inmueble a ONG de Rosy Orozco valuado en 6.8 mdp

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El gobierno municipal que encabeza el panista Luis Bernardo Nava Guerrero donó un predio de mil 966.65 metros cuadrados a “Comisión Unidos Vs Trata Asociación Civil”, una organización que preside la exdiputada del PAN, Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como “Rosi Orozco”.

En mayo del año pasado, Ricardo Rodríguez, titular del SAE (Sistema de Administración y Enajenación de Bienes), operando ya como el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, anunció la recuperación y subasta de un departamento de 22 millones de pesos que tenía “Fundación Camino a Casa” otra organización de la misma mujer.

“Anteriormente se le quitaba al pueblo y se le daba a los corruptos, y ahora es devolverle al pueblo, de forma expedienta, transparente, y con un destino manifiesto”, dijo Rodríguez en mayo de 2019, cuando anunció la subasta del departamento que poseían la organización de Orozco en Bosques de las Lomas.

Rodríguez añadió que estaban en proceso de recuperar una residencia más que tenía esa misma organización en el mismo sector, uno de los más exclusivos en México, pero la intervención del Instituto en el caso de “Rosi Orozco” fue minimizada por el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero.

“Yo creo que lo que está ahí de por medio es el interés de ciertas instituciones, en hacer una recuperación de bienes y que no les importó pues llevarse entre las patas el nombre de una persona que su trabajo de apoyo a las víctimas pues está ahí, hay hechos y pruebas contundentes, de la labor que están realizando”, aseguró.

Esa opinión contrasta con la visión de la regidora Ivonne Olascoaga Correa, coordinadora de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Querétaro, quienes se opusieron a la donación.

“El partido al que yo represento y mis propios principios me hacen alzar la voz en contra de la corrupción y abusos. No nos pida que entreguemos un inmueble a una agrupación que no ha demostrado servirles a las víctimas, sino a servirse de ellas para beneficio personal”, soltó.