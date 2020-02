Crisis de ingresos tributarios en 2021 obligará a AMLO a impulsar reforma fiscal: CEESP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará una crisis de ingresos tributarios hacia 2021, por lo que se verá obligado a implementar una reforma fiscal, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“En lo particular, yo pienso que 2021 va a ser un reto importante para las finanzas públicas, no sé si para el país, pero para las finanzas públicas creo que sí lo va a ser, porque para el ritmo que está tomando el gasto público, las fuentes de ingresos pueden ser simplemente no suficientes y algo habrá que hacer. Yo creo que es el año donde se va a plantear una reforma fiscal”, lanzó el director del CEESP, Carlos Hurtado.

El organismo –perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial– anticipó un crecimiento económico de 1.1% para este año y previó una inflación de 3.4%, así como un tipo de cambio de 19.60 pesos por dólar, aproximadamente.

También alertó sobre riesgos, como el bajo nivel de la inversión pública, algunas presiones inflacionarias por el efecto del incremento al salario mínimo, además de la inseguridad, la debilidad del estado de derecho, “el clima de persecución fiscal” y la insostenibilidad de los ingresos tributarios en el mediano plazo.

Notas de interés:

“La insostenibilidad del gasto gubernamental en los programas sociales, el menor crecimiento económico y una producción petrolera a la baja conllevarán a que el gobierno federal se enfrente a una crisis tributaria para 2021”, afirmó Hurtado.

Por su parte, Adrián de la Garza, director del Centro de Estudios de Citibanamex, manifestó que es muy importante que el gobierno mantenga el compromiso de mantener finanzas públicas sanas, en la dinámica recaudación-gasto, porque podría repercutir en la calificación crediticia y, por ende, en los costos de financiamiento del gobierno y del país.

“Esto lo digo porque en 2019 usaron recursos de un fondo de estabilización. Más de la mitad del recurso, dado que hay una proyección de parte de la Secretaría de Hacienda que es más positiva en términos de crecimiento respecto de lo que tiene el mercado”, explicó el especialista de Citibanamex.

Comentarios