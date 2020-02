Ejecutan a una locutora afuera de su casa en Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La locutora de radio La Poderosa, Bárbara Greco, fue asesinada por hombres armados la tarde del martes afuera de su casa en Ciudad Juárez.

La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, confirmó el asesinato de Aracely Alcocer Carmona, conocida como Bárbara Greco en el medio periodístico.

El asesinato ocurrió en la colonia Barreal de la ciudad fronteriza, en el cruce de las calles Honduras y 20 de noviembre.

Según la policía, el martes por la tarde la joven mujer de 37 años de edad fue ejecutada cuando platicaba con su padre en una calle de la colonia El Barreal.

El crimen fue condenado en redes sociales, donde exigieron justicia para la conductora.

La víctima tenía 37 años y esta semana se sumó al reclamo de justicia para las niñas y niños asesinados, en su cuenta de Facebook:

“Las Niñas y Niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”.

La Fiscalía Especializada de la Mujer confirmó el miércoles la identidad de la mujer y adelantó que se realizan las indagatorias correspondientes.

Te recomendamos: Oleada de feminicidios

Comentarios