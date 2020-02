AMLO dice desconocer si la FGR investiga a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que desconoce que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga abierta una investigación en contra de su predecesor Enrique Peña Nieto por los casos de corrupción Odebrecht y Agronitrogenados que involucran a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex detenido la semana pasada en España.

“No tengo información sobre que exista esta investigación como sostuvo ayer el Wall Street Journal, no tengo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación en proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa, en contra del expresidente Peña”, dijo el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario minimizó incluso el texto publicado por el influyente medio estadunidense.

“No porque lo dice el Wall Street Journal ya (no hay otra verdad). Es importante este periódico, pero sus editoriales no son sentencia. Hay una circunstancia especial, hay que esperarnos, no adelantarnos y corresponde a la Fiscalía”, subrayó.