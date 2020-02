Asesinato de Samir Flores fue lamentable; sirvió a los oportunistas que buscan afectarnos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del asesinato del activista morelense, Samir Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dicho crimen sirvió “a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos para afectarnos”.

El mandatario aclaró que la planta termoeléctrica de La Huexca, a la cual se oponía Samir Flores, está detenida porque hay amparos.

El tabasqueño aseguró que se trata de una inversión de más de 20 mil millones de pesos que es “dinero del presupuesto, dinero del pueblo, que no se puede operar”.

“Que en el caso de que operara, en el caso de que se echara a andar, equivale a alumbrar todo Morelos, pero como existe esta oposición no se puede llevar a cabo. Y como decía el presidente Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”, acotó.

López Obrador hizo un llamado a la población a tomar conciencia de los recursos que se desperdiciarían de no operar la planta.

“Yo lo único que quisiera es que la gente nos ayudara y que tomara conciencia de que si se deja esta planta que se convierta en chatarra, se pierden más de 20 mil millones de pesos. Y que no es esto en contra de un interés particular, resulta que es en contra del interés público, porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, que no es una empresa privada”, remató.