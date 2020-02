Captura de “El Chapito Leal” desata psicosis en escuelas de Tijuana

MEXICALI, BC. (apro).– Un lugarteniente del cártel de los Arellano Félix fue detenido el miércoles en una de las principales avenidas de Tijuana, lo que este jueves generó psicosis entre la ciudadanía, que se dejó llevar por versiones de supuestos ataques para liberarlo.

Se trata de Octavio Hernández “El Chapito Leal”, quien junto con otras siete personas intentó asaltar una agencia de autos ubicada en la Zona Río de Tijuana la noche del miércoles, lo que provocó un enfrentamiento con elementos de la policía local.

En la persecución del grupo delictivo fueron detenidas ocho personas, de las cuales una resultó herida; además, se decomisaron armas largas, tres armas cortas y equipo táctico.

Entre los detenidos está el presunto lugarteniente del cártel de los Arellano Félix, por lo que se montó un dispositivo de seguridad especial en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la que participan elementos de la Guardia Nacional y policías estatales.

According to those in the know, the backstory on the shootout last night in #Tijuana is as follows:

Police officers were attacked with assault rifles when they came across a convoy of SUVs. A chase ensued and ended in Zona Río near a car dealership. (1/6) pic.twitter.com/I8pP2NmQfI

— David Wolf (@DavidWolf777) February 20, 2020