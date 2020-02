Senador del PAN plantea pena de muerte a feminicidas; Monreal dice que es una barbaridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el feminicidio de Fátima, que sacudió a la sociedad mexicana, Víctor Fuentes, senador del Partido Acción Nacional (PAN), propone pena de muerte a feminicidas ante los altos índices de impunidad en el país.

“Tenemos que aceptar que vivimos en una situación muy grave de impunidad. Según datos del Inegi, hay una cantidad muy importante de delitos que no son denunciados, y cifras negras muy alarmantes, más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian.

“Evidentemente no se denuncia por una clarísima, pero muy determinante falta de confianza en las autoridades”, justificó en entrevista con medios de comunicación en el Senado.

El legislador panista por Nuevo León realizó una encuesta con ciudadanos a través de sus redes sociales, como Facebook e Instagram, para preguntarles su opinión sobre la implementación de la pena de muerte en casos de feminicidios e infanticidio.

“El tema de la pena de muerte es un tema que se ha aplicado en muchos momentos a lo largo de la historia y que se aplica en estos momentos en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Japón, en otros países, entonces lo único que estamos haciendo ahorita es preguntarle a la gente”, explicó.

La propuesta ya fue rechazada por integrantes de otras bancadas, como el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, pero el hecho de que el tema haya sido puesto sobre la mesa fue respaldado por el líder de los panistas en el Senado, Mauricio Kuri.

“Estoy abierto a que se platique y que se haga rebote de ideas. Estoy convencido que un señor como el que hizo este asesinato (el de Fátima) no veo forma en la que se pueda rehabilitar”, opinó Kuri.

“Yo no creo en eso, soy garantista, no creo en la pena de muerte, está prohibida en la Constitución y prefiero que se mantenga así el país, sin pena de muerte. Hay quienes lo están promoviendo, es un asunto de ellos, pero yo en lo personal, me parece una barbaridad. No conocen la historia, no puede uno, por la circunstancia y la crisis en la que ha vivido el país en los últimos años, establecer ese tipo de penas bárbaras, como la pena de muerte”, criticó Monreal.

Comentarios