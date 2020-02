Sindicato de Notimex estalla huelga; seguiremos trabajando al 100% revira la agencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el primer minuto de este viernes estalló la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex.

Es la primera huelga de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en una dependencia descentralizada a cargo de una Junta de Gobierno integrada por representantes del gobierno.

Por su parte, en un comunicado la agencia del Estado afirmó a sus suscriptores que seguirá trabajando “al cien por ciento” en todas sus áreas.

Las cadenas y candados que cerraron el edificio ubicado en la avenida Baja California número 200, donde se ubican sus oficinas rentadas, fueron colocadas desde adentro, así que “de ninguna manera están secuestrados. Cualquier persona puede entrar”, señaló Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex).

“La señora (Sanjuana Martínez) se la pasa contratando a amigos, por tres meses de trabajo les paga 1.5 millones de pesos. ¿Esa es la austeridad? No, eso no es austeridad. La señora nos está robando porque de todas las prestaciones que teníamos la Secretaría de Hacienda depositó el dinero y la señora no quiso pagarnos nuestras prestaciones. Esto lo hacemos por dignidad, no por dinero. Somos profesionales”, gritó otra sindicalizada.