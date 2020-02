Fiscalía cuenta con pruebas contra García Luna, asegura periodista del NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista Alan Feurer, del diario The New York Times, aseguró en su cuenta de Twitter que los fiscales que acusan al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuentan con evidencias para incriminar al calderonista.

“Aquí hay un vistazo a algunas de las pruebas que tienen los fiscales contra Genaro García Luna, el funcionario de seguridad mexicano acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa”, publicó Feurer.

“Incluye comunicaciones interceptadas (no necesariamente las propias comunicaciones de García Luna) y descargas de sus dispositivos electrónicos”, añadió el periodista, quien adjuntó una captura de pantalla en su tuit.

Here's a look at some of the evidence that prosecutors have against Genaro Garcia Luna, the Mexican security official accused of taking bribes from the Sinaloa cartel.

It includes intercepted comms (not necessarily Garcia Luna's own comms) & downloads from his electronic devices. pic.twitter.com/HDQTq9DOKs

