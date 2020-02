Alfredo Castillo cerró su último año en la Conade con múltiples anomalías

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Alfredo Castillo cerró su último año en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con balance negativo.

Todo lo hizo fuera de las normas: incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte; entrega de apoyos sin previo análisis, duplicidad de apoyos, irregularidades en los procedimientos de adjudicación y formalización de contratos, y tampoco demostró los logros deportivos de 100 atletas y entrenadores beneficiarios.

Son algunos de los puntos que arrojó la auditoría practicada a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la Cuenta Pública 2018.

Sin evidencia

La Conade no evidenció los logros deportivos de 100 beneficiarios de 32 millones 244 mil 500 pesos de apoyos ordinarios otorgados por el Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

En consecuencia, no justificó 2 millones 338 mil pesos de apoyos especiales, correspondientes al 10 por ciento de apoyos ordinarios otorgados a 73 de los 100 beneficiarios.

Para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró los rubros de desempeño, centro de atención tecnológica y los subsidios otorgados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

En el apartado de cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de apoyos ordinarios, especiales y reconocimientos vitalicios, la auditoría observó que la Conade no probó los logros de los 100 deportistas beneficiados (73 atletas y 27 entrenadores), que recibieron apoyos ordinarios por 32 millones 244 mil 500 pesos, por lo que no se justificó el importe otorgado.

Al respecto, la ASF realizó pruebas para validar que los apoyos ordinarios otorgados correspondieran a lo establecido en las tablas técnicas, tomando como soporte los logros reportados en los formatos de propuesta de movimientos, presentados por la Comisión Deportiva al Comité Técnico del Fodepar, en el que se registran los logros de los deportistas.

Inconsistencias

Por otra parte, la auditoría comprobó que 12 millones 169 mil 900 pesos de apoyos a 38 deportistas se determinaron en relación con lo establecido en las tablas técnicas. Pero no pudo verificar la correcta determinación de los apoyos ordinarios que se entregaron a 31 atletas por 8 millones 816 mil pesos, por las siguientes inconsistencias:

Los apoyos pagados no corresponden a lo establecido en las tablas técnicas, de acuerdo con el resultado deportivo; algunos resultados obtenidos por los atletas no están consideradas en las tablas, y por ello el apoyo no está establecido.

La Conade tampoco evidenció el cálculo realizado para determinar el importe de los apoyos entregados, ni la información para aclarar lo anterior.

“De los cuatro apoyos restantes, por 2 millones 402 mil pesos, no se proporcionaron los formatos de propuesta de movimientos del padrón de beneficiarios y de los 27 apoyos a los entrenadores, por un total de 8 millones 856 mil pesos, no se proporcionó la clasificación para ubicarlos en las tablas técnicas”, indica la ASF.

El organismo tampoco especifica los criterios para determinar el monto a otorgar.

La ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Conade, o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a las irregularidades de los servidores públicos.

Duplicidad de apoyos

La auditoría observó que los funcionarios de la Conade incurrieron en duplicidad de apoyos: 10 de los 134 atletas que recibieron recursos de la Conade y del Fodepar fueron dados de alta cuando aún no estaban dados de baja en lo correspondiente a la Conade. Lo anterior causó que recibieron apoyos simultáneamente por 287 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación también encontró irregularidades en los procedimientos de adjudicación y formalización de contratos: no se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación por 25 millones 218 mil 700 pesos, siete procedimientos carecieron de la justificación, cuatro de los dictámenes de excepción a la licitación pública y 38 no contaron con las tres cotizaciones requeridas.

Por poner un caso: la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C. adjudicó un contrato al proveedor que cotizó el precio más alto (7,971.9 miles de pesos), pero por el precio más bajo ofertado por otro proveedor (6,466.8 miles de pesos).

Entre otras irregularidades, 23 contratos no establecieron la obligación de presentar garantías, seis contratos carecen de la firma de los proveedores, cuatro no se proporcionaron completos, por lo que no se pudieron comprobar las obligaciones convenidas, cinco contratos no establecieron el plazo límite para la entrega de garantías y dos más indicaron un plazo mayor del permitido por la normativa. Se carece de la evidencia de la entrega de nueve garantías.

Asociaciones

La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Conade o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no supervisaron el cumplimiento de las obligaciones de las siguientes asociaciones y federaciones:

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, A.C., la Federación Mexicana de Beisbol, A.C., la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C., la Federación Mexicana de Voleibol, A.C., la Federación Mexicana de Golf, A.C., la Federación Mexicana de Natación, A.C., el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C., y el Comité Olímpico Mexicano, A.C., para la administración, ejercicio y comprobación de los recursos recibidos de la Conade, así como por los actos u omisiones de dichas asociaciones civiles, en su carácter de agentes colaboradores del gobierno federal.

La revisión de la auditoría indica que estas asociaciones civiles erogaron los rendimientos de los recursos federales sin la autorización de la Conade, ni llevaron a cabo procedimientos de adjudicación que amparan 19 millones 155 mil pesos, en incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, entre otras cosas.

En el ejercicio fiscal 2018, la Conade recibió una partida presupuestal original de 2 mil 145 millones 536 mil pesos, de los cuales 2 mil 134 millones correspondieron al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

