Gobierno de EPN dio pensión a adultos mayores fallecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó deficiencias de control, supervisión y seguimiento en las actividades que desarrolló la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, con erogaciones por 158 millones 415 mil pesos en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la “Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-20100-19-0291-2019 291-DS”, dichas erogaciones no cuentan con la documentación que acredite los pagos realizados a beneficiarios que no debieron formar parte del padrón del Programa Pensión para Adultos Mayores, debido a su fallecimiento.

Además, detectó pagos a 24 mil 859 personas que ya contaban con una pensión contributiva, mientras que 273 personas recibieron dinero por concepto de pagos de marcha.

Por otro lado, se verificaron Cuentas por Liquidar Certificadas que no contaron con la documentación que comprobara y justificara los trámites de pago de los apoyos otorgados, y se efectuaron reintegros realizados a la Tesorería de la Federación sin que se contara con la documentación soporte.

Según la ASF, en el Estado del Ejercicio del Presupuesto no fue posible identificar los diversos tipos de apoyo que conforman el programa; fue inadecuada integración de los expedientes, ya que no contaron con la información solicitada en las Reglas de Operación, y sus informes trimestrales no cuentan con información suficiente que respalde las cifras señaladas.

El Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM) contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en el que se establece como prioridad ampliar el acceso a la seguridad social.

La ASF recomendó realizar comparativas de la base de datos del padrón único de beneficiarios del programa contra las bases de datos de otras entidades que otorgan pensiones, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con el fin de determinar que no haya duplicidad en el otorgamiento de apoyos.

Asimismo, consideró necesario verificar los pagos realizados durante el ejercicio 2018 al padrón de beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores, mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas, y que éstas se hayan correspondido con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto.

