“Pueblos originarios”, de José V. Anaya, en la 41 FIL Minería

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la 41 Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería, el poeta, ensayista y colaborador de Proceso José Vicente Anaya presentará este domingo 23, a las 19 horas, su volumen ‘Pueblos originarios. Apaches, dakotas, mayas, mazahuas, rarámuris…’ (Ediciones Proceso, Travesías. 239 páginas), en cuya contraportada leemos:

“Entre Mesoamérica y Aridoamérica, territorios que van desde pequeños países de Centroamérica, hasta vastas extensiones de Estados Unidos, pasando por prácticamente todo nuestro país, han existido desde tiempos inmemoriales una enorme cantidad de etnias que van desde los mayas a los dakotas, de los apaches a los olmecas.

“La riqueza filosófica, astronómica, medicinal; la sabiduría para convivir y respetar a la naturaleza que han aportado a la humanidad es invaluable. Y esas grandes aportaciones siguen vigentes, pues forman parte de la vida cotidiana actual de miles de comunidades.

“José Vicente Anaya deja testimonio de ello en ‘Pueblos originarios’, una sucesión de crónicas que nos relatan sus infatigables andanzas en busca de la palabra, el testimonio, la reflexión. Pero también atestigua la difícil realidad en la que sobreviven, sus adversas circunstancias actuales ante la indiferencia de quienes deberían aquilatar su herencia.

“Un libro indispensable para entender muchos de los fenómenos sociales que determinan la realidad actual” (ver en la liga de Proceso #2254).

La presentación de ‘Pueblos originarios’, en el auditorio Bernardo Quintana del palacio de Minería, correrá a cargo del autor y del editor de Proceso Juan Guillermo López (ver https://filmineria.unam.mx/feria/41fil/presentaciones-de-libros-y-revistas.html?month=1&day=23).

‘Pueblos originarios’ es un libro que se agrega a la reciente aparición de otros tres más de Anaya: la autoantología del cuadernillo ‘Material de Lectura’ número 217, publicado por la Dirección de Literatura y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con introducción de Fernando Salazar Torres; ‘Mater Amatisima / Pater Noster’, en Sangre Ediciones, y el poemario erótico ‘Diótima. Diosa viva del amor’ (La Tinta del Silencio, colección: Peces del viento, número 2. 40 páginas), con los versos de “Tres poemas de un mismo amor”, que dicen:

En ti todo es delicia/ con mi vista, oídos,/ labios, lengua, tacto y toda piel/ lo confirmo…

Te beso bésame/ me besas y me das de/ tus labios a los míos/ una vibración/ que me conduce al centro/ de/ tu cuerpo

En/ mi singularidad de/ no/ estar aquí, viajo/ al/ paraíso/ que está/ en tus labios

El libro ‘Pueblos originarios’ consta de los siguientes capítulos a manera de relatos: “Un territorio de mil pueblos. Etnias del norte de México, EU, Canadá y Alaska”, “Tres siglos de guerras apaches”, “Racismo y crímenes misioneros en la Tarahumara (siglos XVII y XVIII)”, “Danzas de los mil pueblos”, “Ishi quiere decir ”, “Juego con pelota de hule en la América precolombina, el más antiguo del mundo”, “Mitos de los caras pálidas sobre los apaches”, “Ceremonia mazahua del Año Nuevo y bendición del fuego”.

“Los Cantares de Dzitbalché (rescate de la literatura maya)”, “Vive el rebelde maya Canek de Yucatán”, “Los lacandones”, “La ciudad maya de Yaxchilán en la selva”, “La magia de Yaxchilán”, Los el 12 de octubre de 1993”, “Poesía para los <500 años>”, “Sueños en <500 años>”, “Chiapas: dignidades indias”, “Violencia del racismo y miseria”.

“Historia nice de la conquista de México”, “Nuestros antepasados negros de África”, “La California de la reina Calafia”, “Rigoberta Menchú y la dignidad indígena”, “América en la poesía de Góngora (a propósito de los 500 años)”, “El carácter sagrado del agua y la tierra”, “Buenas noticias de un fraile alucinado”, “La batalla de Little Big Horn”, “George A. Custer, héroe de pacotilla”, “Los incas navegaron hasta Polinesia”.

Finalmente: “La ciudad prehispánica de Paquimé en Chihuahua”, “Códices; libros de aztecas, mayas, mixtecos”, “Los murales de Cacaxtla”, “El carnaval de San Francisco Tlaltenco”, “El Fuego Nuevo de ayer y hoy”, “El Museo del Oro Calima”, “Galanura y simbología de la pluma”, “Dragones en los mitos de Norteamérica”, “Recuerdos de Alce Negro”, “Mujer Brava”, “Una sirena esquimal”, “Payasos de la etnia pueblo”, “El híkuri de los rarámuris” y Bibliografía.

Traductor de Antonin Artaud, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jim Morrison, Henry Miller y Marge Piercy, el poeta José V. Anaya ha escrito alrededor de medio centenar de volúmenes, entre los que destacan: ‘Avándaro’, ‘Los valles solitarios nemorosos’, ‘Morgue’, ‘Punto negro’, ‘Largueza del cuento corto chino’, ‘Híkuri’, ‘Poetas en la noche del mundo’, ‘Breve destello intenso’, ‘El haikú clásico del Japón’ y ‘Peregrino’.

Nacido el 22 de enero de 1947 en Villa Coronado, Chihuahua, José Vicente Anaya Leal estuvo unido al grupo de poetas rebeldes Los Infrarrealistas; fue fundador de la Sociedad de México y Japón (junto con la ilustre profesora japonesa de Filosofía y Letras en la UNAM, Atzuko Tanabe, Riochiro Babá, Sergio Mondragón, José Luis Ontiveros y otros más). Asimismo, fundó y dirigió la revista de poesía Alforja. Desde 1995 ha impartido cursos de literatura y seminarios o talleres de poesía en diferentes ciudades de México, ofreciendo conferencias en Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos e Italia.

Sus poemas se han traducido al inglés, francés, portugués, árabe, alemán, noruego e italiano.

