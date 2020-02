Teixeiro y Briseño, corazones unidos en la Fonoteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El corazón del rolero callejero, pintor y activista León Chávez Teixeiro y el del pianista rockero Guillermo Briseño, laten zurcidos por los hilos de la música, unión que vibra actualmente en las ocho piezas de su reciente disco conjunto intitulado ‘Ya no quedan muchos leones’.

Un selecto público cató la noche del jueves 20 las rolas de este material de Producciones PyP (www.pyp.com.mx), durante la cálida presentación dentro del auditorio Murray Schaffer en la Fonoteca Nacional, creando un ambiente de camaradería entre fans de antaño y nuevas generaciones. El reloj pasaba poco después de las 19 horas, momento en el que ambos subieron al escenario para regalar inicialmente una charla que moderó el periodista de rock Ricardo Bravo.

Anécdotas y curiosidades de su andar en la música, así como su entrañable amistad (que viene de hace 42 años, cuando León grabó su primer álbum “oficial” denominado ‘Canciones con Mem’o Briseño, Hebe Rosell y otros músicos), fue lo que compartieron ambos cantautores durante el convivio en la Sala Murray Schaffer de la Fonoteca Nacional, en el corazón del barrio coyoacanense de Santa Catarina, concediendo sonrisas y aplausos entre el respetable público que agradeció la velada, al igual que los dos compositores.

Para deleite de los asistentes, se escucharon en vivo una selección de cortes que recupera ‘Ya no quedan muchos Leones’, fina producción que revisita un racimo de la obra de Teixeiro (incluida una pieza de Briseño que da nombre a la placa discográfica), para desentrañar con irradiante energía el recital. Esa magia que ciñeron León y Briseño calaron el alma con temas como “15 Mts. 3” 8/8 16”, “Andrea Fernández”, “Iba volando otra vez”, “Me sentí muy hombre”, “Oh, María”, “La vieja gorda y callada”, “Ponciano Flores” y “Ya no quedan muchos leones”.

Con guitarra en mano, León Chávez Teixeiro rasgó las emociones de la audiencia con sus inconfundibles cantos guturales y versos provocativos, en tanto que Memo Briseño aderezó con un piano ad hoc de la desenfadada bohemia. Para el ocaso del show, León (quien radica actualmente en la Bath, Inglaterra, pero cada año viene a México) reconoció su amor y extrañamiento hacia tierras chilangas:

“Nunca pude dejar de estar aquí, porque afortunadamente tengo muchos amigos, he venido cada año, eso me mantiene con una gran alegría y con una gran vitalidad. Creo que sigo vivo gracias a que he estado viniendo a México”.

Y ciertamente la pila se le notó la noche del jueves al “cantor con el sol en el sombrero” (como lo llamó el filósofo Jorge Gasca Salas en su biografía homónima para Editorial Itaca, ver los artículos de Proceso en las ligas:

A la vez, un sonriente Briseño culminó explicando los motivos para componer la canción “Ya no quedan muchos leones”, dedicada al mismísimo León e inspiración que los reunió en esta oportunidad:

“Digo lo que pienso de él, no cuento su vida; pero me conmovió saber que lo podía hacer. Resultó más fácil de lo que creía, porque hablar de León sí puedo, porque es todo muy derecho, no hay recovecos en él. Tengo la impresión de que nos tenemos mucha confianza y me parece que así vamos a vivir el resto de la vida”.

Con un velo de éxtasis, el público partió del recinto al sur de la ciudad cuando eran después de las nueve de la noche, no sin antes llevarse felizmente un autógrafo, rápidas fotos en celular y estrechar un saludo amable de sus ídolos y camaradas en tantas luchas sociales desde el movimiento del 68, cuando León fotografió más de mil imágenes testimoniales de la represión del Ejército a estudiantes en la matanza de Tlatelolco, para el documental ‘El grito’ de Leobardo López Arretche.

Aparte de ‘Ya no quedan muchos leones’, los asistentes pudieron adquirir otros CDs como ‘Mujer, se va la vida compañera’ (urdimbre Audiovisual urdimbreaudiovisual@gmail.com 2020), banda sonora de la cinta documental de igual nombre dirigida por Mariana Rivera y producida por Josué Vergara, ambos presentes en las rolas con Loxs prófugxs del manicomio, integrado por músicos de la talla de Carlos Popis Tovar, Julia Zenteno, José Luis Cox Gaytán, Gustavo Franco, Porfirio Almazán, Rafael Chávez Moreno, Kevin García, Zindu Cano, Santiago Chávez Novaro (hijo de León) y Bruno Chávez.

Coleccionista cercano a Fonoteca Nacional, Ricardo Bravo manifestó eventualmente en su sitio Facebook:

“Gracias a todos los que nos acompañaron a escuchar, en voz de sus protagonistas, cómo cobró vida el disco ‘Ya no quedan muchos leones’, un abrazo fraterno entre dos de los más grandes referentes de la música independiente nacional: los capitalinos León Chavez Teixeiro y Guillermo Briseño. Fue emocionante ver el lleno en la Fonoteca Nacional de México y el entusiasmo de los presentes ante este encuentro de dos gigantes a los que los caracteriza el talento, la integridad y la constancia”.

Este sábado 22 tocarán y cantarán en la capital poblana Briseño y León; el 25 de febrero, a las 13 horas, se otorgará por primera ocasión el galardón “La llave de la canción” a León Chávez Teixeiro en la Sala Renato Leduc del Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, Centro Histórico CDMX), con la participación de Jorge Gasca Salas, autor de ‘El cantor con el sol en el sombrero’ (jgs@gmail.com) y Rafael Catana.

El 27 estarán León y Memo en el Multiforo Alicia presentando ‘Ya no quedan muchos leones’, y el 28 en el Centro Cultural José Martí, de Ciudad Nezahualcóyotl. León Chávez Teixeiro volverá a Europa el 1 de marzo. El 6 de marzo, en el Auditorio Vicente Guerrero de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, al mediodía y dentro del ciclo “Las otras miradas del amor y las mujeres”, se proyectará ‘Mujer, se va la vida compañera’, de Mariana X. Rivera García, documental comentado por la profesora Celia Pacheco Flores, del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco.

