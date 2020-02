Reconocen en España a Gregorio Luke con “Medalla de Oro Mayte Spínola”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El conferencista Gregorio Luke será reconocido este lunes 24 en Madrid, España, con la “Medalla de Oro Mayte Spínola” en la categoría de “Crítica de Arte”, a partir del cual tendrá un tour de charlas en torno a diversos personajes de la cultura mexicana que lo llevarán hasta Alcalá de Henares.

La presea en su edición 2019 es una de las 31 a otorgarse por parte del Grupo Pro Arte y Cultura y se le entrega a Luke (exdirector del Museo de América Latina) “por su acierto en el enfoque y estudio del arte”, según se dio a conocer en diciembre pasado, cuando se anunciaron a los galardonados.

El jurado presidido por el príncipe Félix de Merode, lo integran Cristina Benetton, como vicepresidenta del jurado; Pedro Sandoval, director del Grupo pro Arte y Cultura (GpAyC); Solita Cohen, vicepresidenta del Grupo para Iberoamérica; Alicia Pardo, vicepresidenta del Grupo para Estados Unidos de América; Noel Vanososte, arquitecto y miembro de GpAyC; Petra Mateos; Mayte Spínola, fundadora del Grupo pro Arte y Cultura y Julia Sáez-Angulo, portavoz del mismo.

Las medallas se entregarán en una ceremonia en la Casa Museo El Romeral, en Madrid, este lunes a las 19 horas.

Entrevistado por Apro, Luke, hijo de la bailarina, coreógrafa y fundadora del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (TCUNAM), dijo:

“La verdad me sorprendió un reconocimiento así, pero lo recibo con mucho gusto porque es un premio ante todo para la cultura, estoy convencido de que el arte es una manera para hacer despertar a la gente, en mi papel de conferencista tengo el sueño de llevar la palabra a las escuelas, porque aunque vivimos un momento en donde tenemos acceso a información como nunca antes, también hay falta de información.

“Cualquier persona tiene acceso a internet hoy en día, pero no tiene caso tenerla si no tiene curiosidad, si no se cuestiona, a veces sólo se interesan por lo más obvio o lo comercial, así que parte de mi trabajo como conferencista y crítico es despertar esta chispa, la conferencia tiene posibilidad de transformar mediante el diálogo”.

El crítico y conferencista tendrá un tour de charlas, tras la entrega de la medalla este lunes, pues el martes 25 tendrá una conferencia sobre Frida Kahlo en la Galería de Santana Art Gallery, al día siguiente en torno a Diego Rivera en la Asociación Española de Pintores y Escultores, el jueves 27 sobre Sor Juana Inés de la Cruz en la Universidad de Alcalá de Henares, y el viernes en la Fundación Koplowitz en torno a María Félix a las 11 horas.

Ese mismo día, pero a las 19 horas en el Instituto de Mexico en España, hablará en torno a los 50 años luctuosos de Agustín Lara, donde se incluirá música en vivo con la soprano Maribel Salazar, y los músicos Marco Antonio Labastida, Lorenzo Negrete, Sabino Villalobos y Lilia del Ángel, donde se interpretarán algunos de los temas más famosos del autor de “Granada”.

Los escogí por relación estrecha de Sor Juana, mientras la perseguían su obra era publicada en Madrid, y esas publicaciones la salvan del olvido, se retoman.

Hay obra por descubrir en España, escribía cartas con enorme cantidad, las cartas deben estar en algún archivos conventuales, y voy a afirmar categóricamente que fue la primera feminista del mundo, donde deja a Isabel, Cleopatra, es la primera que defiende a la mujer como género.

–Se le está reconociendo en su labor de crítico de arte con esa medalla ¿a su juicio cuál es esa labor?

–Hay lugares en donde la explicación del cuadro es más importante que el cuadro mismo, creo que debe haber una reconciliación entre la innovación y el oficio al tiempo de plantear una mayor representatividad del artista en los museos. Habría que retomar esta idea de estimular el arte público.

“A veces que el crítico se convierte en juez y destruir a un artista, y eso para mí no tiene sentido, porque ese artista al que se destruye quizá después puede transformarse”.

–Finalmente, es curioso que no vaya a tener una charla de Gloria Contreras en esa gira que hará posterior a la medalla, ¿cómo recordarla?

–Gloria Contreras no por ser mi madre, es una artista que admiro mucho y este año se celebran 50 años de vida del TC UNAM que fundó, se cumplen cinco años de su muerte, y quizá es algo que no he comentado antes, pero hay que decirlo: esta vocación mía es también una inspiración de ella.

“Con mi madre tengo relación muy filial, fui su promotor, comencé a trabajar con ella a los 17 años, hice de todo ayudando a promover el TC UNAM, con ella aprendí el arte de la palabra”.

Y remató sobre el trabajo de Contreras:

“A todos los bailarines de México quiero recordarles que ahí está la obra de Gloria Contreras, desde lo clásico a lo popular y contemporáneo, que se baile a Gloria”.

Comentarios