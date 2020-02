Eréndira Sandoval propone un #parodehombres y desata polémica en redes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, se pronunció en contra del paro de mujeres convocado para el 9 de marzo y propuso que, para sacudir el país en esa fecha, sean ellas quienes ocupen el espacio público.

“En lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras”, propuso en su cuenta de Twitter.

“Mejor un ‪#parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, añadió.

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020

Lanzado poco antes de la medianoche del sábado, el mensaje levantó polémica en redes y el hashtag #parodehombres se convirtió en tendencia en Twitter.

En la misma red, su esposo, el académico John Ackerman se solidarizó con la iniciativa y consideró que la convocatoria #parodemujeres “es cómplice con el patriarcado”.

No entiendo porque insisten en mandar las mujeres a sus casas este #9Marzo.🤷🏾‍♀️ La convocatoria #ParoDeMujeres es cómplice con el patriarcado. De ahí el activo respaldo de @MexicoLibreVa y similares. Mejor un #ParoDeHombres👊🏾 — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) February 22, 2020

Yo no me quedo en casa a “lavar platos y arreglar ropa”. Yo tengo 25 años siendo una ciudadana productiva y pagando impuestos, esos q no produciré el #9deMarzo, esos q no obtendremos por deslindarle responsabilidad a Bartlett. Sra. usted es parte del problema y no está invitada. https://t.co/pGeYbhCBpJ — Lai (@laishawilkins) February 22, 2020

