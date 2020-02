Harvey Weinstein, culpable de agresión sexual y violación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El productor cinematográfico Harvey Weinstein fue declarado culpable por un jurado de Nueva York por los cargos de agresión sexual y violación en tercer grado, dos de los cinco que enfrentaba.

El cofundador de estudio cinematográfico Miramax y productor de varias películas independientes ganadoras del Oscar y otros premios enfrenta una pena máxima de 25 años de cárcel. Una vez conocida la sentencia fue trasladado a prisión.

Las acusaciones contra Weinstein, ampliamente documentadas en reportajes publicados por The New York Times y The New Yorker en 2017, dieron pie al movimiento #MeToo que cimbró a Hollywood y se extendió a escala global.

No culpable en los casos más graves

Después de casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado determinó la culpabilidad de Weinstein por violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann en 2013, y de forzar un acto sexual en el caso de la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

Sin embargo, fue declarado no culpable en los cargos más graves de los que se acusaba, depredación, depredación sexual y violación en primer grado.

Weinstein enfrenta una pena máxima de 25 años de cárcel.

En Twitter, la actriz Alyssa Milano, una de las primeras en denuncias a Weinstein, destacó en Twitter que los casos más graves le hubieran significado enfrentar cadena perpetua (con información de agencias).

