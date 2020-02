Pompeo pide la liberación del activista cubano José Daniel Ferrer

WASHINGTON (apro).– Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, pidió a su homólogo cubano, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, la liberación inmediata del activista y opositor al régimen de la isla, José Daniel Ferrer.

“El defensor de derechos humanos cubano, José Daniel Ferrer, ha soportado más de 100 días de encarcelamiento injusto y, en reiteradas oportunidades ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado a manos del régimen que usted representa”, se lee en la carta que Pompeo envió a Cuba dirigida a Rodríguez Parrilla.

El gobierno de Estados Unidos se sumó a las exigencias de liberación del activista cubano, de entre las cuales se cuenta la del Parlamento Europeo, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

“El gobierno de Estados Unidos se suma a una multitud de voces internacionales que reclaman la liberación inmediata de Ferrer”, acota Pompeo en la carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba.

A Rodríguez Parrilla el encargado de la política exterior en el gobierno de Trump le recordó que también periodistas y grupos defensores de los derechos humanos condenan el trato al que está sujeto Ferrer, al igual que otros cubanos en desacuerdo con el régimen castrista.

Cuban #HumanRights defender @jdanielferrer has been abused and imprisoned unjustly for 100+ days. In my letter to Foreign Minister @BrunoRguezP, I demand the release of all political prisoners held in #Cuba. We will continue to hold the #Castroregime accountable for its abuses.

