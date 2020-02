Maroon 5 en México 2020: pop rock que traspasa generaciones

CUIDAD DE MÉXICO (apro). – La banda estadunidense Maroon 5 ya conoce la fórmula para llevar al éxtasis a sus seguidores.

A pesar de no destacar por una enorme producción visual, el pop rock de la banda, que se volverá a presentar esta noche, fue suficiente para sus seguidores.

Así quedó plasmada la postal sonora en el Foro Sol este domingo, la cual gozaron personas de todas las edades: desde niños y adolescentes acompañados por sus padres a jóvenes con sus parejas y/o amigos, quienes disfrutaron de un viaje de casi dos horas entre éxitos y nuevas rolas.

La magia comandada por el vocalista Adam Levine devino de buena vibra en el recinto ubicado, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando el reloj marcó las 21:15 horas, instante en que emergió el afamado grupo pop originario de Los Ángeles, California, reconocido en 2005 como una gran promesa al obtener el Grammy a “Mejor Artista Nuevo”.

La noche comenzó con los temas “It was always you” y “This love” –tema insignia del disco debut de 2002 Songs about Jane con el cual alcanzaron el estrellato–, que imprimieron la apertura con rotunda energía, mientras Levine, padre de dos niños y esposo de la modelo Behati Prinsloo, relucía una chamarra de piel negra y cabello al estilo mohicano, provocando los gritos ensordecedores especialmente de las chicas.

Una producción sin mayor parafernalia concentró la atención en los músicos en escena, destacando por un par de pantallas monumentales en las laterales y una central, para admirar a cada uno de los integrantes. Además, el entablado surcaba hacia el centro de la plancha del foro para ver en la cercanía a Levine.

La fiesta siguió con “What lovers do” y “Payphone”, la cual fue coreada por una audiencia sumergida en frenesí de principio a fin

“Amamos estar aquí. Son los mejores fans del mundo, por eso siempre regresamos”, dijo el vocalista.

El inmueble retumbaba con el clamor de poco más de 54 mil fans tras rasgar “Won’t go home without you”. Incesantes aplausos, brincos y cánticos, abrazaron a Maroon 5, quienes movieron las emociones con “Moves like Jagger” (tema con el que cerraron el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl 2019), “Lucky strike” y “Sunday morning”.

El concierto sacudía los cuerpos con “Don’t wanna know”, así como con “Daylight”, inspirando a las multitudes para inundar al Foro Sol con las lucecillas de los celulares encendidas en un ensueño estelar.

El espectáculo parecía llegar a su fin con “Sugar”, pero retornaron rápidamente para contundente encore, entonando su reciente sencillo “Memories”, mientras Levine recorría cada punto del escenario portando una playera con el número 24, en honor al fallecimiento del astro de la NBA, Kobe Bryant.

El ocaso inexorable quedó dibujado exitosamente al ritmo de “She will be loved” y “Girls like you”, en una catarsis generalizada mientras todos los músicos marchaban hacia el filo del escenario unidos en abrazos y las manos en alto en despedida.

Cercanas las 23:00 horas partían velozmente ante una fanaticada que resguardaba en sus recuerdos uno de los shows inolvidables Maroon 5, quienes hoy nuevamente tocarán en el Foro Sol, tras ello partirán rumbo a Chile para presentarse este jueves 27 en el Festival Viña del Mar y seguir con el tour por Latinoamérica.

