En caso Notimex, Conciliación y Arbitraje debe determinar si la huelga es válida: Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, aclaró el motivo del recuento solicitado por la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex para validar la huelga que estalló el viernes 21 de febrero.

“La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es la que va a determinar, entiendo que hubo una solicitud por parte de solicitar la inexistencia de la huelga. ¿Qué procede? Según la Ley Federal del Trabajo, un recuento”, informó después de participar en la mesa de trabajo en materia de subcontratación u outsourcing, realizada en el Senado de la República.

“En ese recuento podrían determinar los trabajadores si están o no de acuerdo (en declarar inexistente la huelga). Eso es lo que dice la ley y eso es lo que se va hacer; es decir, actuar conforme a derecho y proteger siempre el derecho de ambas partes”, indicó la funcionaria.

La STPS, señaló, ha tratado, en estas últimas semanas, de llegar a un diálogo, abriendo los espacios para la negociación, en términos de la revisión del contrato colectivo de trabajo.

“Ya le toca ahora a este espacio jurisdiccional (la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el llevar a cabo este procedimiento. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos siempre las puertas abiertas para poder armar una mesa de diálogo”, comentó.

–Notimex la responsabiliza a usted de haberle dado la toma de nota a un sindicato que no tiene trabajadores activos. ¿Qué opina? –se le preguntó a Alcalde Luján.

–No, la Secretaría del Trabajo siempre actúa conforme a derecho.

“El hecho de que hubiese habido algunos trabajadores cesados no impide el derecho de organizarse y no representar a los trabajadores, sino sería tan fácil, yo corro a todos los líderes sindicales y después ya no pueden tener ese derecho sindical”.

Alcalde Luján reiteró que la STPS está actuando conforme a derecho y en ese sentido está protegiendo a ambas partes, privilegiando el diálogo y, sobre todo, “como lo decía el presidente esta mañana, que sean los trabajadores los que decidan.

“Ya ahora son otros tiempos, ahora a través del voto personal, libre y secreto los trabajadores deben participar en la vida activa de sus organizaciones gremiales y, sobre todo, decidir quién los representa frente a sus empleadores en estas revisiones de contrato”.

