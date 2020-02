Los machistas son los conservadores; que no se disfracen de feministas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva intervención a propósito de las protestas feministas, el presidente Andrés Manuel López Obrador atemperó sus expresiones sobre el movimiento y diferenció su postura sobre las protestas y el oportunismo político de lo que llama “los conservadores”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario presumió la paridad en la integración de su gabinete, las cifras de beneficiarios de programas sociales que favorecen a mujeres y, ante los cuestionamientos que se han hecho a su gobierno, expresó que los verdaderos machistas son “los conservadores”.

Tras las protestas en Sonora del pasado fin de semana, se pidió al mandatario su opinión. Expresó su respeto a la movilización social y reiteró su llamado a su desarrollo pacífico y la no violencia.

López Obrador planteó:

“Los machistas son los conservadores, por eso ahora que se ha generado toda esta polémica nosotros lo que pedimos es que todo mundo se manifieste (porque) es un derecho. No se trata de una concesión –además las libertades se conquistan no se imploran, no se obtiene de rodillas, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante. Lo único que planteamos es no a la violencia y no a la manipulación, el oportunismo (…) Si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas.

“Porque eso es hasta inmoral, nada más meterse en un movimiento legítimo a agarrar banderas porque están en contra de nosotros. Mejor que ellos levanten su movimiento, como ha actuado la reacción históricamente, como cada vez que se lleva a cabo un proceso de transformación”.