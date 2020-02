Convenio con Fucam no era “lo más eficiente ni transparente”: gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la relación con la Fundación Mexicana para el Fomento y Prevención Oportuna del Cáncer de Mama (Fucam) porque su financiamiento se hacía con recursos públicos.

Así lo dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien detalló que no se trata de un asunto en contra de esa institución, sino que el nuevo modelo del sistema de salud no incluye la contratación de entidades privadas, pues no es “lo más eficiente ni lo más transparente”.

“[…] (era) un esquema administrativo que precisamente fue característico el Seguro Popular, en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada”, declaró el funcionario durante la conferencia matutina del presidente.

No obstante, López-Gatell también mencionó el acuerdo al que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) llegó con la Fucam sobre dar continuidad a los tratamientos de mujeres con cáncer de mama que hayan iniciado antes del 31 de diciembre de 2019.

Los nuevos casos, en tanto, serán atendidos en los hospitales Juárez de México y General de México, así como en el Instituto Nacional de Cancerología, los cuales se encuentran en la zona geográfica que atendía la Fucam.

“[…] (los hospitales) tienen la capacidad para atender nuevos casos, Fucam atendía cerca de mil personas, mil casos nuevos y estos casos nuevos pueden perfectamente ser absorbidos junto con los cerca de 22 mil casos de cáncer de mama que atienden los hospitales públicos”, detalló.

Al respecto, el presidente López Obrador volvió a acusar que la política que siguieron los “gobiernos neoliberales” fue debilitar el Estado para que se diluyera, y todos los servicios -como la educación y la salud- quedaran en manos de privados

“Yo no estoy en contra de eso (de atenderse en hospitales privados), lo mismo en el caso de la educación, el que tiene para pagar colegiatura, el que tiene para pagar un servicio médico privado está en su derecho, lo puede hacer, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública y la salud a todos los mexicanos”, ahondó.

Al tiempo que se realizaba la conferencia pressidencial, pacientes de la Fucam, padres de familia de niños con cáncer, portadores del VIH y trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) clausuraban de manera simbólica Palacio Nacional.

Estados adeudan al ISSSTE 60 mmdp

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, reportó que la institución no ha recibido unos 60 mil millones de pesos en cuotas y aportaciones de los estados del país.

“[…] el instituto presenta un problema muy serio de que no se están reportando las cuotas y aportaciones por parte de las entidades de los diferentes patrones y esto evidentemente está generando un problema para poder invertir en equipamiento, en insumos, material de curación”, acusó el funcionario.

Ramírez Pineda dijo que, hasta el momento, sólo Baja California Sur, Colima y San Luis Potosí han firmado convenios de regularización de pagos. Asimismo, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) apoyará para promover estos convenios con las demás entidades.

El funcionario dijo que la falta de pagos no es solamente del último año, sino que es un problema que persiste, dijo, desde hace más de una década.

El presidente López Obrador agregó que la Secretaría de Hacienda ya está haciendo su trabajo para que el ISSSTE tenga los recursos suficientes, luego de que sufriera “un saqueo”.

Medicamentos para VIH e Instituto de Neurología

Como cada martes, el gabinete de salud acompañó al mandatario para exponer diferentes aspectos, indicadores y polémicas relacionadas con el tema mediante la exposición de indicadores.

Entre los asuntos abordados por el funcionario, destaca su informe sobre haber surtido el 96 por ciento de las recetas a pacientes de VIH, y aunque no lo precisó, el dato fue en respuesta a denuncias por la supuesta falta de medicamentos.

También se refirió a la destitución del director del Hospital General de Neurología y Neurocirugía, ocurrido en el contexto de la decisión de dicho órgano de rechazar su inclusión en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, asegurando que el relevo atiende a una mala gerencia que una motivación política.

Inclusive, expuso que el Órgano Interno de Control, abrió varias carpetas para indagar presuntas irregularidades.

