Senado respalda a mujeres que se unan a “¡El nueve, ninguna se mueve!”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República se sumó al paro nacional de mujeres y reconoció la legitimidad de la convocatoria del próximo 9 de marzo bajo el lema “¡El nueve, ninguna se mueve!”, organizado por la colectiva feminista de Veracruz, “Brujas del Mar”.

Este martes, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, leyó un acuerdo al que llegó con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para solidarizarse con el movimiento feminista y “dar las facilidades” para que todas las mujeres que trabajan en la cámara alta y decidan sumarse al paro de labores puedan hacerlo sin que “se vean afectadas en su remuneración económica”.

“El objetivo de dicho movimiento es concientizar a las personas de esta realidad social e invitar a las mujeres a no asistir al trabajo, comercios ni escuelas para visibilizar la importancia de quienes representan el 51% de la población”, dice el acuerdo firmado por todas y todos los integrantes de la Mesa Directiva y la Jucopo.

El documento fue aprobado por unanimidad en el salón de plenos.

Dicho acuerdo destaca que la violencia contra las mujeres y discriminación de género constituyen un grave problema social y de violación a los derechos humanos que “el Estado mexicano debe atender con celeridad y eficacia”.

“La violencia de género es la manifestación más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres, pues repercute la segregación del trabajo, la brecha salarial, la falta de representación política, en el ejercicio de los derechos, así como en la denominada violencia simbólica, que es el origen del que emanan el resto de las violencias”, señala.

Acuerdo MD y JUCOPO Movimiento 9 Marzo 2020.PDF.pdf by Revista Proceso on Scribd

Durante los posicionamientos para la aprobación del punto de acuerdo, senadoras y senadores destacaron que el llamado al paro del 9 no debe verse como un movimiento partidista ni contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Esto no es de derechas o de izquierdas, esto no es de neoliberales o de marxistas, esta es la realidad que nos está avasallando en nuestro país, la realidad es que 10 mujeres son asesinadas en México, que los feminicidios el año pasado pasaron de mil”, dijo la senadora panista Kenia López.

“Este es un evento de mujeres, eso creo que debe de quedar muy claro y cerrarle el paso al protagonismo y oportunismo político, este no es un evento político, este es un evento original a favor de la mujer”, opinó por su parte el morenista de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Pero a las senadoras morenistas no se les escapó la oportunidad para ironizar con el apoyo que la dirigencia y gobernadores del Partido Acción Nacional han expresado al paro nacional.

“Uno de los éxitos de la 4T es que ha convertido en feministas y en protectores de los derechos humanos a quienes siempre se han opuesto, y eso es de celebrarse, sean bienvenidas a proteger los derechos a la salud, a proteger la vida de las mujeres”, señaló la senadora morenista Antares Vázquez.

A lo que la legisladora panista Alejandra Reynoso respondió: “En Acción Nacional la preocupación por las mujeres no es de hoy, no es de ayer, en los gobiernos del PAN se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, en los gobiernos del PAN se respetaron las estancias infantiles para que pudieran seguir desarrollándose profesionalmente, y se tienen los albergues y no se les ha quitado el presupuesto para atender a las víctimas”.

Además, el próximo 9 de marzo el edificio del Senado en Paseo de la Reforma se iluminará de púrpura, color representativo del movimiento contra la violencia de género.

