Jurgen Damm anuncia su salida de Tigres

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Con la presencia del entrenador Ricardo Ferreti, el delantero Jurgen Damm anunció oficialmente su salida de los Tigres de la U. de Nuevo León al término del presente torneo de la Liga Mx.

“Lo mejor es tomar otro camino en junio. Voy a cumplir mi contrato como profesional. Lo que uno busca como jugador es tener más actividad”, dijo Damm, con cinco años en el club.

El futbolista reiteró que ya le hizo saber a su directiva que no renovaría contrato, al asegurar que su tema no es económico.

En conferencia de prensa, en la que también participó Ferreti, el jugador no pudo evitar el llanto ante las contundentes respuestas del entrenador de los Tigres:

“La institución necesita jugadores comprometidos, ¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar aquí? No me preocupa”, dijo Ferreti, al reiterar: “¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar en la institución?”.

Jürgen Damm declara que cumplirá su contrato con Tigres (Junio 2020) y después se irá: pic.twitter.com/3ohgUvYM4D — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) February 25, 2020

Fue el propio Ricardo Ferreti el responsable de designar al jugador que lo acompañaría a la conferencia de prensa de este martes en las instalaciones del club.

De carácter explosivo, el entrenador prosiguió: “dentro de las instituciones de México, si no somos la número uno somos de las mejores. ¿Qué cantidad de jugadores no quieren estar en Tigres, Rayados, América, Cruz Azul o Chivas? Creo que todos los equipos quieren gente comprometida. La declaración de ayer de nuestro presidente fue muy clara: ‘la puerta para los equipos es muy chiquita para entrar, pero es muy grande para salir’. Y hay formas de entrar y formas de salir”.

Damm se rehusó de dar a conocer el nombre del club en el que continuará su carrera deportiva a partir de junio.

