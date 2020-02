Clásico Mundial de Beisbol 2021 se jugará en Taiwán, Tokio, Phoenix y Miami

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La quinta edición del Clásico Mundial de Beisbol se jugará en Taiwán, Tokio, Phoenix y Miami entre el 9 y 23 de marzo de 2021, anunciaron las Grandes Ligas (MLB) y el sindicato de peloteros (MLBPA).

El formato de la primera ronda estará conformado por cuatro grupos de cinco equipos: los 16 participantes del torneo 2017 más cuatro novenas que se definirán en una eliminatoria de 12 países que se realizará entre el 13 y 25 de marzo de este año en Tucson.

Derek Jeter addresses his ownership group prioritizing wanting to bring the World Baseball Classic back to Marlins Park. #Marlins pic.twitter.com/fveDtoUzSY

— Christina De Nicola (@CDeNicola13) February 25, 2020