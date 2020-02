Declaran emergencia en San Francisco, California, por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- London Breed, alcaldesa de San Francisco, declaró el estado de emergencia en esta ciudad de California ante la epidemia de coronavirus.

Con esta declaratoria, las agencias de la urbe cuentan con más recursos para una rápida respuesta ante un caso de Covid-19.

Previamente, el condado de Santa Clara, también en California, había declarado la emergencia hace un par de semanas.

Hasta el momento no se han registrado contagios de coronavirus en San Francisco. Tres personas fueron tratados en hospitales de esta metrópoli, pero ninguno se contagió ahí.

“Para que San Franscisco esté lo más preparado posible para el Covid-19 (nuevo coronavirus), hoy hice una declaración de emergencia para fortalecer la respuesta en caso de un brote. Para ser claros, no quedan casos conocidos que se originen en SF, se trata de preparación”, justificó Reed en Twitter.

This declaration allows us to mobilize City resources, accelerate emergency planning, streamline staffing, coordinate agencies across the city, and raise awareness throughout SF about how everyone can prepare in the event that COVID-19 appears in our community.

— London Breed (@LondonBreed) February 25, 2020