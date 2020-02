En observación, un caso sospechoso de coronavirus en Ciudad Valles, SLP

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).– La Secretaría de Salud del estado mantiene a un paciente bajo observación por sospechas del virus Covid-19 en Ciudad Valles, dentro de la Zona Huasteca.

La titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, informó en una entrevista que se descartaron dos casos de personas que también fueron puestas en aislamiento y que fueron dados de alta, aunque no mencionó en qué ciudad se registraron.

La funcionaria fue cuestionada sobre casos de aislamiento que pudieran relacionarse con el Covid-19 o coronavirus entre la comunidad china que trabaja en las empresas instaladas en San Luis Potosí.

A esto, respondió:

“Sí, se han dado dos que están prácticamente dados de alta y tenemos otro en observación en Ciudad Valles. Sí se está dando esta coordinación, y las empresas han tomado con mucha responsabilidad esta cuestión de notificar al sistema de salud”.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del estado, la diputada Angélica Mendoza, fue quien habló inicialmente de un caso sospechoso en Ciudad Valles.

“Se han desechado dos, solamente queda un sospechoso en Ciudad Valles, no está confirmado, solamente está sospechado, se sospecha, pero (que) no se alarme la población. No tenemos todavía el dato exacto, hay que esperar los días que nos marca el aislamiento y todo lo que nos da saber si es o no”, dijo la diputada.

El lunes, en un reporte de la Subdirección de Epidemiología de la propia Secretaría de Salud, se informó que los Servicios de Salud del estado identificaron a personas de nacionalidades mexicana y china que regresaron de este último país, a los cuales se les da seguimiento por 14 días.

“Hasta la fecha, ninguno ha presentado sintomatología respiratoria que sugiera la presencia de infección por coronavirus”, indicó la dependencia.

En este reporte se afirmó que en San Luis no hay casos sospechosos de coronavirus, ni casos confirmados.

El martes por la noche, el comunicado técnico diario del nuevo coronavirus en el mundo Covid-19 no incluyó a San Potosí entre los casos sospechosos reportados en el país.

“Actualmente no se cuenta con casos sospechosos en investigación”, indica el comunicado técnico publicado por la Subsecretaría de prevención y promoción de la salud.

