Será un “infierno” si eligen a Higuera como fiscal de Puebla: familiares de desaparecidos

PUEBLA, Pue. (apro).- El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla pidió a los diputados no votar por Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del estado (FGE), porque como encargado de despacho, subrayó, ha actuado de manera omisa y negligente en las investigaciones y hasta en “colusión” con la delincuencia.

En un escrito dirigido a los integrantes de la LX legislatura local, las madres, padres, abuelos, hermanas, hijos, esposas y tías de 55 personas desaparecidas en la entidad, quienes conforman ese colectivo, solicitaron a los legisladores no “seguir línea” y oponerse a que Higuera Bernal sea ratificado en el cargo por los próximos siete años.

Este miércoles 26, Higuera Bernal, Maricela Pichón y Guadalupe González Vargas acudirán a comparecer ante el Congreso local, como parte del proceso de designación del fiscal.

Los integrantes del colectivo anunciaron que realizarán una marcha al recinto legislativo, con el apoyo de familiares de otras víctimas de delitos –como feminicidios, homicidios y asaltos–, para manifestarse en contra del nombramiento de Higuera Bernal, quien aparece como “favorito del gobierno estatal”.

“Hoy es de gran preocupación, nos sentimos aterrados (por) el hecho de saber y ver que todo el ‘procedimiento’ para elegir al nuevo fiscal es una farsa, todo es una simulación, porque todo está puesto para que sea el C. Gilberto Higuera Bernal quien por otros siete años mantenga el monopolio de la Fiscalía”, destacaron los familiares en el escrito entregado a los diputados.

Y tras recordar que Puebla ocupa el quinto lugar nacional en cuanto a desaparición de personas, manifestaron que con Higuera al frente de la FGE eso representaría otros siete años de no investigar, no buscar y no encontrar a sus familiares.

“Les pedimos que honren la Cuarta Transformación y no sean cómplices de la continuidad de un gobierno moreno-galista”, recalcaron, luego de sostener que Higuera Bernal fue puesto por su antecesor en la Fiscalía, Víctor Carrancá Bourguet, con quien la institución se ubicó como la peor calificada del país.

Entre las acusaciones contra Higuera destacaron que no ha implementado los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, no ha solicitado la localización de la telefonía ni se le ha dado seguimiento a ese tipo de datos, además de que no se hace una investigación real, y cuando las familias aportan datos no se les toma en cuenta.

De igual manera, indicaron que hay casos de desaparición de menores en los que no se activó la alerta Amber, y de mujeres en los que no se decretó la alerta Alba.

“Filtran información que aportan las familias hacia grupos delincuenciales, a tal grado que hay familias desplazadas del Estado por amenazas. Han desaparecido los indicios (videos, grabaciones) que pudieron haber llevado a la inmediata localización de las víctimas, pero como hay colusión con la delincuencia, la fiscalía los protege”, acusó el colectivo.

Incluso señaló que la Fiscalía a cargo de Higuera Bernal ha desatado una serie de ataques, intimidaciones y acoso en su contra.

“Tratan de persuadir a las familias para que se salgan de él (colectivo), les dicen que no les conviene para sus investigaciones, cuando la realidad es que no hay investigaciones”, puntualizaron al hacer ver que la designación de Higuera Bernal al frente de la Fiscalía sería mantener esas prácticas y condenar a los familiares de las víctimas de delitos a “seguir viviendo el infierno”.

Por último, los firmantes hicieron responsable al aspirante a fiscal, así como a los actuales funcionarios de la institución, de cualquier cosa que les pueda suceder a ellos o a sus familias.

