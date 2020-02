La BUAP y la UPAEP se unen en paro por asesinato de estudiantes

PUEBLA, Pue. (apro).- Miles de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP) se unieron hoy en un paro de labores para condenar el asesinato de tres alumnos de medicina, dos de ellos colombianos, así como de un chofer de Uber ocurrido en Huejotzingo.

Desde ayer los estudiantes de ambas universidades, antagónicas en su pasado, convocaron a esta manifestación para exigir además condiciones de seguridad en sus respectivas escuelas.

Ayer, sólo los alumnos de la Facultad de Medicina suspendieron sus clases y se unieron en una marcha con estudiantes de la UPAEP para acudir ante Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, a reclamar al gobernador Miguel Barbosa Huerta justicia para las cuatro personas que fueron encontradas asesinadas el 24 de febrero en un camino de terracería de Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo.

Este día, desde las 6:30 horas, los jóvenes se colocaron al ingreso de todas las facultades y unidades académicas de la BUAP con carteles en mano para decretar el paro de labores.

En la escuela de Medicina de la UPAEP, fue primero un grupo de estudiantes el que se colocó a la entrada para evitar el paso. Luego la rectoría autorizó el movimiento y todas las unidades académicas suspendieron actividades. En ambas instituciones académicas muchos de los estudiantes vestían de negro y de blanco.

“Nos están matando”, “Cerrado por Inseguridad”, “Gritamos por los que ya no están”, ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?”, “Venimos a estudiar, no a morir”, “Qué haya batas llenas de sueños, no de sangre e injusticias”, “Batas unidas, jamás serán vencidas”, decían algunas de las cartulinas que portaban los jóvenes o que fueron colocadas afuera de las escuelas.

De las diferentes facultades de la BUAP salieron contingentes de jóvenes esta mañana que se dirigieron a la Facultad de Medicina, desde donde partiría una nueva marcha rumbo a Casa Aguayo.

Cabe recordar que la UPAEP se funda en 1973 a partir de una escisión de maestros identificados con la derecha que rompieron con la Universidad Autónoma de Puebla y fundaron la institución privada.

El paro en la BUAP

En Tehuacán, los alumnos de la BUAP también se sumaron al paro de actividades y marcharon por las calles al grito de “Gobierno haga algo, nos están asesinando”.

En la manifestación una mujer tomó la palabra para denunciar que esta mañana su nieto de 17 años de edad fue baleado durante un asalto cuando se dirigía a la escuela.

La tarde del martes, los rectores del llamado consorcio universitario conformado por la BUAP, la UPAEP, la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero), la Universidad Madero (UMAD), la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad Anáhuac, se reunieron para “abordar temas de inseguridad en el Estado”.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, publicó en su cuenta Twitter una fotografía en la que aparecen los seis rectores, sin especificar los acuerdos a los que se llegaron.

Reunión de la @BUAPoficial y el Consorcio Universitario para abordar temas de inseguridad en el estado. pic.twitter.com/UShahdgx0A — ALFONSO ESPARZA O. (@alfonsoesparzao) February 26, 2020

Este día, se espera que los rectores sostengan una reunión con representantes del gobierno estatal para acordar medidas de seguridad a favor de los estudiantes.

También hay que mencionar que esta movilización universitaria ocurre en medio de un conflicto que ha sostenido la BUAP con el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

En diversas ocasiones la casa de estudios ha acusado al mandatario poblano de pretender violar la autonomía universitaria, primero con una auditoría que aseguraron era ilegal y luego por la intención de imponerle a la institución un órgano interno.

