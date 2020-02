El coronavirus Covid-19 llega a Latinoamérica: confirman primer caso en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El coronavirus Covid-19 llegó finalmente a América Latina.

El primer caso de esta enfermedad se registró en un hombre de 61 años que reside en Sao Paulo, Brasil, confirmaron las autoridades de Salud de aquel país.

De acuerdo con el ministro de Salud brasileño, Luiz Henrique Mandetta, el hombre contagiado -del que no se ha revelado su nombre- estuvo dos semanas en la región de Lombardía, al norte de Italia, por cuestiones de trabajo.

O @minsaude confirma o 1º caso de #coronavírus no Brasil. O homem de 61 anos, morador de São Paulo, deu entrada no @hosp_einstein, na terça (25), com histórico de viagem para Itália. Ele se encontra isolamento domiciliar. Seu estado de saúde está sob controle e vigilância diária pic.twitter.com/U9zyp5JSRH

— Ministério da Saúde (@minsaude) February 26, 2020