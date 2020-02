Miguel Ángel Gil, contra la multipropiedad y el no descenso en la Liga Mx

CIUDAD DE MEXICO (apro).– Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid y de su filial en México, Atlético San Luis, se pronunció en contra de la multipropiedad en la Liga Mx, de la que dijo “es imprescindible erradicarla”.

Además, como afiliado directo de la Liga Mx, Gil también aseguró estar en contra de la regla del no descenso en la principal categoría del futbol nacional.

En conferencia de prensa realizada este miércoles en el marco del Sports Summit 2020 en la Ciudad de México, el presidente del Atlético de Madrid dijo incluso que participó en una reunión de dueños de la Liga Mx, en la que compartió propuestas de mejoras al futbol mexicano.

“Lo he dicho en la asamblea en la que participé: si se quiere generar confianza en el aficionado y en el sector, es imprescindible erradicarla (la multipropiedad). Alrededor del mundo crecen mucho las apuestas, y esa es la parte que puede afectar al juego”, advirtió Miguel Ángel Gil.

Para el directivo español, el futbol de México debe regularse con el propósito de que las franquicias adquieran mayor valor y con ello propiciar la llegada de más empresarios al mundo del futbol.

Contra las reglas de la FIFA, y lejos de ser eliminada, la multipropiedad en la Liga Mx va en aumento: apenas en mayo pasado Grupo Orlegi, propiedad de Alejandro Irarragori, adquirió al Atlas a TV Azteca. La empresa tiene ya a Santos Laguna, así como al Tampico Madero en el Ascenso Mx.

A su vez, Grupo Caliente, dueño de Xolos de Tijuana, se hizo de los Gallos Blancos del Querétaro, en tanto que Grupo Pachuca mantiene los franquicias de Tuzos de Pachuca y León.

Miguel Ángel Gil tampoco está de acuerdo con el no descenso en la principal categoría del futbol nacional. El empresario español está en contra de que no exista un castigo para el equipo que descienda.

“Pensando en un punto de vista egoísta, el no tener el riesgo potencializa el valor de las franquicias. Te da seguridad, no vives con la pistola en la sien. A nosotros no nos entra (la decisión), porque no es nuestra cultura el que no haya un premio –y un castigo– vinculado a lo deportivo”.

Según Gil, en la competencia tiene que existir un premio y un castigo, “y en esa cultura nos hemos criado”, sentenció.

No obstante, reconoció: “no me va a quedar más remedio que respetar el punto de la mayoría…”.

